زلات الرئيس وهفواته.. بايدن يكشف بالخطأ "ورقة الإرشادات" التي تساعده في المناسبات الرئاسية

كشف الرئيس الأمريكي جو بايدن أمام الحاضرين بالخطأ عن ورقة تحمل الإرشادات الواجب عليه اتباعها خلال حضوره الاجتماعات المختلفة في البيت الأبيض.

وظهر بايدن خلال لقاء جمعه بالرؤساء التنفيذيين في مجال صناعة الرياح حاملاً البطاقة التي أعدها فريق العمل الخاص به وتضمنت عبارات مثل "أجلس" و"أعطِ تعليقات موجزة" و"غادر".

كذلك تنصح النقاط المذكورة في البطاقة بايدن، 79 عاماً، بالتحدث إلى المشاركين وطرح أسئلة عليهم وشكرهم قبل المغادرة.

الواقعة ليست الأولى التي تُظهر بطاقة تُذكر بايدن ببروتوكولات الاجتماعات في البيت الأبيض، حيث ظهر في مارس – آذار الماضي وهو يحمل ورقة مماثلة تتضمن أبرز نقاط الحوار التي يجب طرحها حول الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وحمل بايدن أيضا ورقة أخرى احتوت على صور فوتوغرافية للمراسلين وإحصائيات حول مشروع البنية التحتية الخاص به خلال أول مؤتمر صحفي له كرئيس في عام 2021.

وترتفع التكهنات بشأن صحة الرئيس الديمقراطي وقدرته على ممارسة مهامه الرئاسية وخاصة بعد سقوطه مرتين في مناسبات عامة كان آخرهما سقوطه من فوق دراجته في وقت سابق من الشهر الجاري.

وانتهز خصومه من الجمهوريين الفرصة لنشر ورقة التعليمات على نطاق واسع بمواقع التواصل الاجتماعي.

وقال شون هانيتي، مذيع قناة فوكس نيوز المعروفة بميولها الجمهورية: "ورقة الغش الرئاسية لبايدن تتسرب عبر الإنترنت، تذكره بالجلوس".