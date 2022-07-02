مصرع 5 أشخاص إثر ثلاثة زلازل تفوق قوتها 6 درجات جنوبي إيران

قُتل خمسة أشخاص على الأقلّ وأصيب 19 بجروح إثر ثلاثة زلازل تجاوزت شدّتها 6 درجات ضربت جنوب إيران فجر السبت، حسب حصيلة أولية أوردتها وكالة الأنباء الرسمية الإيرانية (ارنا).

وذكرت الوكالة أنّ "3 زلازل بقوّة 6,1 و6,1 و6,3 (على مقياس) ريختر ضربت مناطق بمحافظة هرمزجان جنوب إيران فجر اليوم السبت".

ونقلت الوكالة عن محافظ هرمزجان، مهدي دوستي، قوله إنّ "الزلازل القويّة والعشرات من التوابع الزلزاليّة أدّت إلى مصرع 5 أشخاص وإصابة 19 آخرين لغاية الآن في قرى ميناء خمير".

وأوضح أنّ "غالبيّة الأضرار وقعت في قرية ساية خوش التي دمّرت الزلازل معظم منازلها".

وكان المركز الأميركي للمسح الجيولوجي ذكر في وقتٍ سابق، أنّ زلزالاً ضرب منطقة تقع على بُعد 100 كيلومتر جنوب غربي ميناء بندر عباس.

في تشرين الثاني/نوفمبر 2021 قُتِل شخص بعدما ضرب زلزالان تفوق قوّتهما ستّ درجات على مقياس ريختر محافظة هرمزجان.

تقع إيران التي تمتدّ على أكثر من 1,6 مليون كلم مربّع ويطقنها زهاء 83 مليون نسمة، فوق كثير من الصفائح التكتونيّة الرئيسة ويعبر في أراضيها عدد من الصدوع والفوالق الجيولوجية، ما يجعلها عرضة لنشاط زلزالي متكرر.

ويعود الزلزال الأكثر فتكا خلال العقود الثلاثة الماضية الى العام 1990، حين لقي أربعون ألف شخص مصرعهم وجرح 300 ألف وشرّد نصف مليون آخرين جراء زلزال بقوة 7,3 درجات ضرب شمال البلاد.

في 2003، ضرب زلزال بقوة 6,6 درجات محافظة كرمان (جنوب شرق) ودمّر مدينة بم القديمة - بما فيها القلعة الشهيرة المبنية بالطوب الليّن وقتل 31 ألف شخص على الأقلّ.