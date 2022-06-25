فيديو: قطر ترسل 13 طناً من المساعدات الغذائية للمتضررين من زلزال أفغانستان

أرسلت قطر 13 طناً من المساعدات الغذائية إلى أفغانستان على متن طائرة عسكرية لتوزيعها في أكثر المناطق تضررا بعد الزلزال القوي الذي ضرب إقليم باكتيكا وأسفر عن مقتل أكثر من 1000 شخص وتشريد الآلاف.

وقال مسؤول أفغاني كبير يوم الجمعة إن أفغانستان ليس لديها إمدادات طبية كافية لمعالجة مصابي الزلزال الذي أودى بحياة أكثر من ألف شخص، فيما وقعت هزات أرضية جديدة أودت بحياة خمسة آخرين.

أنهت السلطات في وقت سابق عمليات البحث عن ناجين في المناطق الجبلية النائية جنوب شرق البلاد والتي ضربها زلزال بلغت قوته 6.1 درجة في وقت مبكر يوم الأربعاء بالقرب من الحدود الباكستانية، على بعد حوالي 160 كيلومترا جنوب شرقي العاصمة كابول.

وقال محمد نسيم حقاني المتحدث باسم وزارة الكوارث لوكالة رويترز إن نحو ألفي شخص أصيبوا ودٌمر عشرة آلاف منزل جزئيا أو كليا في الزلزال.

وأضاف "لا تملك وزارة الصحة أدوية كافية، نحن بحاجة لمساعدات طبية وغيرها من الضروريات لأن الكارثة كبيرة".

وكان مركز الزلزال في منطقة جبلية قاحلة تنتشر بها تجمعات سكنية صغيرة كثيرا ما شهدت اشتباكات خلال الحروب في أفغانستان على مدى عقود.

وعرقل سوء الاتصالات وعدم توفر الطرق الملائمة جهود الإغاثة في بلد يواجه بالفعل أزمة إنسانية تفاقمت منذ استيلاء حركة طالبان على السلطة في أغسطس آب الماضي مع انسحاب القوات الدولية بقيادة الولايات المتحدة.

وقالت اليابان وكوريا الجنوبية وتايوان والإمارات أمس الخميس إنها تعتزم إرسال مساعدات، في حين أرسلت باكستان مساعدات بالفعل عبر الحدود.

وقالت الهند، التي تشهد علاقاتها مع طالبان توترا، إنها أرسلت 27 طنا من المساعدات على متن رحلتين وسيجري تسليمها إلى وكالات إغاثة دولية.

وأعلنت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إرسال أطنان من الإمدادات وعاملين ذوي خبرة لدعم جهود الإغاثة.

فيما حذرت منظمة الصحة العالمية التابعة للأمم المتحدة، من أن الكارثة قد تؤدي إلى تفاقم تفشي مرض الكوليرا المنتشر بالفعل في أنحاء أفغانستان.