الاتحاد الافريقي يطالب بتحقيق في مأساة مليلية

شجب رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، التشادي موسى فقي محمد، "المعاملة العنيفة والمهينة للمهاجرين الأفارقة" يوم الجمعة خلال محاولة دخول جماعية إلى جيب مليلية الإسباني، وطالب بفتح تحقيق في هذه المأساة.

وغرد موسى فقي مساء الأحد قائلاً "أعبر عن مشاعري العميقة وقلقي في وجه المعاملة العنيفة والمهينة للمهاجرين الأفارقة الذين كانوا يحاولون عبور حدود دولية بين المغرب وإسبانيا".

وأضاف "أدعو إلى إجراء تحقيق فوري في هذه القضية وأذكر جميع الدول بالتزاماتها بموجب القانون الدولي معاملة جميع المهاجرين بكرامة ووضع سلامتهم وحقوقهم الإنسانية في المقام الأول، مع الحد من أيّ استخدام مفرط للقوة".

ولقي 23 مهاجراً على الأقل حتفهم وأصيب حوالى 140 شرطيا، وفقا للسلطات المغربية، أثناء محاولة دخول نحو ألفي مهاجر إلى جيب مليلية الإسباني في الأراضي المغربية.

وتعتبر هذه الحصيلة هي الأعلى على الإطلاق خلال المحاولات الكثيرة التي قام بها مهاجرون من افريقيا جنوب الصحراء لدخول مليلية وجيب سبتة الإسباني المجاور.

وهما الجيبان الإسبانيان الواقعان في شمال المغرب، اللذان يُشكّلان الحدود البرّية الوحيدة للاتّحاد الأوروبي مع القارة الإفريقيّة.