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إسرائيل

تكنلوجيا إسرائيلية جديدة تسمح بالرؤية من "خلف الجدران"

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بقلم:  يورونيوز
معرض الأسلحة Eurosatory في فيلبينت، شمال باريس، الثلاثاء 14 يونيو 2022.
معرض الأسلحة Eurosatory في فيلبينت، شمال باريس، الثلاثاء 14 يونيو 2022.   -   حقوق النشر  Michel Euler/Copyright 2022 The Associated Press. All rights reserved

كشفت شركة كاميرو الإسرائيلية المختصة بحلول التصوير، عن جهاز جديد يمكن مستخدميه من رؤية الأشخاص خلف الجدران باستخدام خوارزمية تعتمد على الذكاء الاصطناعي.

توفر التقنية التي كشف عنها لأول مرة في معرض الأسلحة يوروستوري في باريس معلومات في الوقت الفعلي عن الأشياء والأشخاص المخفيين خلف الجدران.

الجهاز الذي أطلق عليه "Xaver 1000" هو جهاز تصوير ثلاثي الابعاد، يتيح رؤية الكائنات الحية، خلف الجدران، بدقة عالية بحيث يمكنها اكتشاف ما إذا كان الشخص جالسا أو واقفا أو مستلقيا، حتى لو كان ساكنا لفترة طويلة. وقالت الشركة إن أجزاء معينة من الجسم يمكن اكتشافها أيضا، وكذلك يحدد نوع الجسم وما إذا كان بالغا أم طفلا.

الشركة المصنعة ذكرت على موقعها على الانترنيت أن تشغيل الجهاز سهل ويتطلب الحد الأدنى من التدريب، ولا يتطلب الأمر سوى مستخدم واحد للاستفادة من واجهة بسيطة على شاشة تعمل باللمس مدمجة مقاس 10.1 بوصة.

التقنية تخدم بحسب الشركة الجيوش ووحدات الاستخبارات بالإضافة إلى فرق البحث والإنقاذ