غزو أوكرانيا: كييف تواجه أعنف موجة من القصف الروسي منذ أشهر

تعرّضت العاصمة الأوكرانيّة للمرّة الأولى منذ أسابيع لقصف بصواريخ روسيّة صباح الأحد، وسط استمرار المعارك العنيفة في الشرق الأوكراني، في وقتٍ دخل الصراع الدامي شهره الخامس.

وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في شريط فيديو مساء الأحد "قُتل رجُل لم يكن يبلغ سوى 37 عامًا. هناك جرحى بينهم فتاة تُدعى جينيا عمرها سبع سنوات وهي ابنة القتيل (...) أصيبت والدتها أيضًا وهي مواطنة روسيّة. لم يكُن هناك شيء يُهدّدها في دولتنا، وهي كانت آمنةً إلى أن قرّرت روسيا أنّ كل شيء مُعادٍ لها" في أوكرانيا.

وأضاف "قادة مجموعة السّبع (...) لديهم إمكانات مشتركة كافية لوقف العدوان الروسي، لكنّ هذا لن يكون ممكنًا إلا عندما نحصل على كلّ ما نطلبهُ وفي الوقت المناسب: الأسلحة والدعم المالي والعقوبات ضدّ روسيا".

وسيُطالب زيلينسكي الاثنين خلال كلمته أمام زعماء مجموعة السبع المتّحدين ضدّ روسيا في قمّتهم السنويّة في ألمانيا بمزيد من الأسلحة لبلاده وبتشديد إضافي للعقوبات الغربيّة على موسكو.

ومن المقرّر أن يتحدّث زيلينسكي عبر الفيديو خلال اجتماع القوى الصناعيّة السبع الذي بدأ الأحد في قلعة إلماو عند سفح جبال الألب البافاريّة.