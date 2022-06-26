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بولندا

شاهد: طفل في السابعة من العمر يعزف البيانو بمهارة لا مثيل لها...

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بقلم:  يورونيوز
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الطفل إيغا سواتيك عازف البيانو الماهر.
الطفل إيغا سواتيك عازف البيانو الماهر.   -   حقوق النشر  EBU

بدأ الطفل البولندي سيزمو غوسلنسكي العزف على البيانو عندما كان في الرابعة من عمره، واليوم ينسج سيزمو بأنامليه الصغيرة معزوفات موسيقية مثل الكبار. يبلغ سيزمو غوسلنسكي سبع سنوات، وقد فاز في مسابقات البيانو أمام من هم أكبر منه. 

حصد سيزمو الجوائز الواحدة تلو الأخرى ولا يزال يصنع النجاح في مشواره. رغم صغر سنه قرر سيزمو أنه في المستقبل سيكون عازف بيانو وملحنًا وسيحيي الحفلات الموسيقية في جميع أنحاء العالم.

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خلال الأشهر القليلة الماضية حقق سيزمو عدة نجاحات حيث حصل على جائزة من مدرسته الموسيقية في سووبكا. عازف البيانو الشاب الموهوب يشبه الشاب إيغا سواتيك، أفضل لاعب تنس بولندي في التصنيف العالمي.