English
Français
Deutsch
Italiano
Español
Português
Русский
Türkçe
Ελληνικά
Magyar
فارسی
العربية
Shqip
Română
ქართული
български
Srpski
المعذرة، هذه المادة غير متوفرة في منطقتكم
السودان

الخرطوم تتهم الجيش الإثيوبي بإعدام ثمانية سودانيين كانوا أسرى لديه

Access to the comments محادثة
بقلم:  يورونيوز
علم السودان على الحدود السودانية الإثيوبية.
علم السودان على الحدود السودانية الإثيوبية.   -   حقوق النشر  Nariman El-Mofty/Copyright 2021 The Associated Press. All rights reserved.

 اتهم الجيش السوداني في بيان يوم الأحد الجيش الإثيوبي بإعدام سبعة جنود سودانيين ومدني كانوا أسرى لديه.

واتهم الجيش السوداني أيضا إثيوبيا بعرض جثث الأشخاص الذين تم إعدامهم على الجمهور وتعهد بالرد "على هذا التصرف الجبان بما يناسبه".

وقالت القوات المسلحة السودانية في بيان إن "هذا الموقف الغادر لن يمر بلا رد".

ولم ترد السلطات الإثيوبية بعد على طلب للتعليق.

وتصاعدت التوترات بين السودان وإثيوبيا في السنوات الأخيرة بسبب تداعيات الصراع في منطقة تيجراي بشمال إثيوبيا وبناء إثيوبيا سدا عملاقا للطاقة الكهرومائية على النيل الأزرق.

وفر عشرات الآلاف من اللاجئين إلى شرق السودان ووقعت مناوشات عسكرية في منطقة من الأراضي الزراعية المتنازع عليها على طول الحدود بين السودان وإثيوبيا.

المصادر الإضافية • رويترز