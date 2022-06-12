السودان.. غرق باخرة تحمل 16 ألف رأس من الضأن في البحر الاحمر كانت متوجهة إلى السعودية

غرقت سفينة محملة بنحو 16 ألف رأس من الضأن كانت في طريقها إلى السعودية ليل السبت الأحد قبالة سواحل السودان في البحر الأحمر بعد مغاجرتها ميناء سواكن، كما أعلن مسؤولون في المرفأ.

وقال مسؤول طلب عدم الكشف عن هويته إن " السفينة بدر1 كانت تحمل 15800 رأس من الضأن وهو اكثر من حمولتها" وغرقت في الساعات الأولى من صباح الأحد.

واكد مسؤول اخر وقوع الحادث ونجاة طاقم السفينة، موضحاً أن "غرق السفينة سيكون له اثر على عمل الميناء".

كما تحدث عن "أثر على البيئة نتيجة لنفوق العدد الكبير من الحيوانات التي تحملها السفينة".

واشار المسؤول الى ان السفينة كانت تعمل بحمولة أقصاها تسعة آلاف رأس وأجريت عليها تعديلات لتزيد حمولتها. واشار إلى أنها "المرة الأولى التي تحمل اكثر من 15 الف رأس حيث نقلت سابقاً 12 الفاً".

وكان حريق اندلع في أيار/مايو الماضي في بضائع في ميناء سواكن التاريخي الذي يبعد نحو ستين كيلومترا عن بورتسودان الميناء الرئيسي في البلاد. وفتح تحقيق لمعرفة أسباب الحريق لكن لم تعلن نتائجه بعد.

وكان سواكن الميناء التجاري الرئيسي للسودان قبل أن يتقدم عليه بورتسودان. وقد وضعت خطط لإعادة تطويره.

وفي 2017 تم توقيع اتفاق مع تركيا لإعادة تأهيل جزيرة سواكن التاريخية وبناء مركز لصيانة السفن المدنية والعسكرية، لكن الاتفاق علّق بعد إطاحة الرئيس عمر البشير.

ويأتي الحادث في وقت تعاني فيه البلاد من أزمة اقتصادية تفاقمت بعد الانقلاب العسكري الذي قاده عبد الفتاح البرهان في 25 تشرين الأول/أكتوبر 2021

وأدى استيلاء الجيش على السلطة الى فرض الدول الغربية عقوبات على السودان تشمل خفض المساعدات المعلنة لدعم الفترة الانتقالية التي بدأت بعد الاطاحة بنظام عمر البشير في العام 2019.