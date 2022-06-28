هاني شاكر يقدم استقالته كنقيب للموسيقيين مباشرة على الهواء والسبب.. حسن شاكوش

على الهواء مباشرة وأمام ملايين المشاهدين، أعلن الفنان المصري هاني شاكر، الإثنين استقالته من منصبه كنقيب للموسيقيين عقب الأحداث الأخيرة التي وقعت خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد الإثنين بسبب مغني المهرجانات الشعبية حسن شاكوش.

وقال الفنان المصري الشهير في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب "بعد هذه الرحلة التي قضتها في نقابة المهن الموسيقية وجلوسي على هذا الكرسي المحترم الجميل، أنا بقدم استقالتي على الهواء"، مؤكدا أن هذا القرار هو قرار نهائي.

وأعرب شاكر الذي رفض الخوض في المزيد من التفاصيل عن حزنه لما حدث في النقابة خلال مؤتمر اعتذار شاكوش، متوجها بالشكر للجمعية العمومية والمجلس على الفترة التي قضاها في النقابة.

وطالب نقيب المهن التمثيلية الفنان أشرف زكي شاكر بالتراجع عن استقالته قائلا "تراجع عن استقالتك عشان النقابة لا تضيع".

وأضاف زكي في حوار تلفزيوني "إنت قيمة كبيرة وبتكمل مسيرة عبد الوهاب وأم كلثوم، ليرد شاكر خلال مداخلة هاتفية أنه لا يعده بقرار غير الاستقالة".

وخلال المؤتمر الذي عقد بشكل مفاجئ ظهر الإثنين، لإعطاء شاكوش بطاقة عضوية نقابة المهن الموسيقية والتي تسمح له بمزاولة المهنة بعد تقديمه اعتذار علني لشعبة الإيقاع في النقابة التي أساء لها سابقا، وقعت مشادة كلامية بين عضو الجمعية العمومية سعيد الأرتيست وبين أحمد رمضان عضو مجلس النقابة، تحولت في ما بعد إلى عراك بالأيدي مما دفع الفنان هاني شاكر إلى الانسحاب من المكان بعد أن تسبب له ما يحصل حالة من الاستياء.

وغرد رجل الأعمال المصري نجيب سويرس الإثنين عن استقالة شاكر ساخرا.

ليعود الثلاثاء وينشر تغريدة يعتذر لمن استاء من التغريدة السابقة.

من جانبه قال الكاتب سامح عسكر ردا على الخطوة التي اتخذها الفنان هاني شاكر في تغريدة نشرها عبر تويتر "وظيفة نقيب الموسيقيين هي رعاية أحوال الفنانين بالقانون واللائحة الداخلية، وليس عمل جلسات عرفية للصلح بين الأعضاء.. هذا عمل تطوعي خارج النقابة. مؤسف أن يستقيل هاني شاكر بعد البلطجة في مؤتمر صلح عقد برعايته، ومؤسف أكثر أن السيد هاني لم يقرأ بلطجة ومحدودية ثقافة من دعاهم للصلح".

وفي تدوينة نشرها عبر صفحته على فيسبوك، قال المنشد محمود التهامي: "الفنان هاني شاكر كنت أتمني أن أقاضيك وأنت نقيب الموسيقيين فالفارس لا يواجه خصمة وهو مترجل عن فرسه وكنت أتمني أن يكمل هذا الخصام وأنت نقيب الموسيقيين. لك مني كل التقدير كفنان كبير بعيد عن النقابة".

تدوينة للمنشد محمود التهامي https://www.facebook.com/MahmoudEltohamyOfficial

وقبل أكثر من سنة، أصدرت نقابة الموسيقيين في مصر قرارا يمنع 19 من مؤدي أغاني المهرجانات الشعبية من العمل وسحبت تصاريحهم السنوية للغناء، وكان من ضمنهم المطرب حسن شاكوش.

وقال الفنان هاني شاكر حينها إنه لن يسمح "بنشر كلمات تخالف الذوق العام عبر أغاني المهرجانات، وأن مصر دولة كبيرة، ونعمل جميعا للحفاظ على الأولاد".

وضمت لائحة الأسماء الـ 19 حمو بيكا، وكزبرة، وحنجرة، ومسلم، وأبو ليلة، وأحمد قاسم فيلو، وأحمد موزة، وحمو طيخة، وريشا كوستا، وسمارة، وشواحة، وولاد سليم، والعصابة، والزعيم، وعلاء فيفتي، وفرقة الكعب العالي، ومجدي شطة، ووزة، وشكل، وعمرو حاحا، وعنبة.