أنس جابر أول عربية وإفريقية تحتل الوصافة في كرة المضرب

أصبحت التونسية أنس جابر أول لاعبة عربية وإفريقية ترتقي إلى وصافة تصنيف رابطة المحترفات في كرة المضرب "دبليو تي ايه" بعدما واصلت الإثنين صعودها التاريخي.

فقد بلغت جابر التي ارتقت الاثنين إلى وصافة التصنيف العالمي، الدور الثاني أيضاً، بفوزها السريع على السويدية ميريام بيوركلوند 6-1 و6-3 الاثنين. واحتاجت التونسية إلى 53 دقيقة فقط لتخطي منافستها وستلتقي في الدور التالي مع البولندية كارتارزينا كايا الفائزة على الكندية ريبيكا مارينو 6-4، 3-6، و7-5.

وكانت جابر بلغت الدور ربع النهائي في ويمبلدون العام الماضي وهي أفضل نتيجة لها في البطولات الكبرى الى جانب بلوغها الدور ذاته في بطولة استراليا المفتوحة عام 2020.

وقالت أنس جابر بعد الفوز: "اليوم حققت اعلى تصنيف في مسيرتي وعدم خسارتي سوى اربعة اشواط في مباراة اليوم يعني انني حققت انطلاقة رائعة في البطولة"، وأضافت قولها: "أمر رائع العودة الى الملعب الرئيسي. الملاعب العشبية تناسب أسلوب لعبي لا سيما في الكرات الساقطة"، وختمت قائلة: "الآن أريد الذهاب أبعد من الدور ربع النهائي".

وشاركت جابر في دورة إيستبورن الإنجليزية الأسبوع الماضي في مباريات الزوجي إلى جانب الأميركية المخضرمة سيرينا وليامس، وفازتا في مباراتين قبل أن تتعرض جابر لإصابة طفيفة في ركبتها قبل خوضهما الدور نصف النهائي.

المرتبة الثانية عالميا

وبعدما تقدمت الاثنين الماضي إلى المركز الثالث، باتت ثاني لاعبة إفريقية ترتقي إلى المرتبة الثانية، الى جانب الجنوب إفريقية أماندا كوتزر (تشرين الثاني/نوفمبر 1997)، إلا أن التونسية فضّت شراكة هذا الإنجاز لتصبح المصنفة ثانية في العالم، في ظل النتائج الرائعة التي تقدمها هذا الموسم.

وعززت التونسية البالغة 27 عامًا التي أصبحت العام الماضي أول عربية تدخل قائمة العشر الأوليات، أفضل ترتيب في مسيرتها، بصعودها مركزًا إضافيًا على حساب الإستونية أنيت كونتافيت التي أصبحت ثالثة، رافعة رصيدها إلى 4340 نقطة.

أنس جابر في بطولة بي إن بي باريبا المفتوحة للتنس، في إنديان ويلز، كاليفورنيا، الخميس 14 أكتوبر 2021 AP Photo

وحققت جابر هذا الموسم لقب دورة مدريد وحلّت وصيفة للمصنفة أولى عالميًا البولندية إيغا شفيونتيك في روما، كلاهما ضمن دورات الألف، قبل أن ترفع كأس دورة برلين على الملاعب العشبية منذ أسبوع محققة ثالث لقب في مسيرتها الاحترافية، قبل انطلاق بطولة ويمبلدون.

وفيما لا تزال شفيونتيك تغرّد في الصدارة خارج السرب على بُعد أكثر من أربعة آلاف نقطة عن أقرب منافساتها بعد تحقيقها ستة ألقاب حتى الآن هذا العام، كان تقدُم جابر وتراجع كونتافيت التغيير الوحيد في قائمة الـ13 الأوليات.

لدى الرجال، تقدم اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس إلى المركز الخامس على حساب النروجي كاسبر رود، بعد تتويجه بدورة مايوركا الاسبانية على الملاعب العشبية نهاية الاسبوع الماضي.

وكان هذا التغيير الوحيد في المراكز الـ18 الأولى من التصنيف الذي يتصدره الروسي دانييل مدفيديف الغائب عن ويمبلدون بسبب حظر لاعبي بلاده وجيرانهم البيلاروس من المشاركة بسبب غزو روسيا لأوكرانيا.

كما يغيب الألماني ألكسندر زفيريف الثاني بعد خضوعه لجراحة في أربطة الكاحل إثر سقوطه في نصف نهائي رولان غاروس.

أنس جابر خلال بطولة سوق دبي الحرة للتنس، الإمارات العربية المتحدة، الثلاثاء 19 فبراير 2019 Kamran Jebreili/Copyright 2019 The Associated Press. All rights reserved.

تصنيف اللاعبين العشرة الأوائل:

1- الروسي دانييل مدفيديف 7955 نقطة

2- الألماني ألكسندر زفيريف 7030

3- الصربي نوفاك ديوكوفيتش 6770

4- الإسباني رافايل نادال 6525

5- اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس 5150 (+1)

6- النروجي كاسبر رود 5050 (-1)

7- الإسباني كارلوس ألكاراس 4890

8- الروسي أندري روبليف 3870

9- الكندي فيليكس أوجيه-ألياسيم 3760

10- البولندي هوبرت هوركاش 3735

أنس جابر خلال بطولة رولان غاروس في باريس، فرنسا، الاثنين 7 يونيو 2021 AP Photo

تصنيف اللاعبات العشر الأوليات:

1- البولندية إيغا شفيونتيك 8576 نقطة

2- التونسية أنس جابر 4340 (+1)

3- الإستونية أنيت كونتافيت 4306 (-1)

4- الإسبانية باولا بادوسا 4245

5- اليونانية ماريا ساكّاري 4205

6- البيلاروسية أرينا سابالينكا 4046

7- التشيكية كارولينا بليشكوفا 3777

8- الاميركية دانيال كولينز 3255

9- الأميركية جيسيكا بيغولا 3156

10- الإسبانية غاربينيي موغوروسا 3015