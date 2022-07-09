بطولة ويمبلدون: ريباكينا تحرم التونسية جابر من أول لقب كبير للعرب وسيدات إفريقيا

حرمت الكازاخستانية إيلينا ريباكينا التونسية أنس جابر المصنفة ثانية عالمياً من أن تصبح اول لاعبة عربية وإفريقية تحرز لقب بطولة كبرى في كرة المضرب، بعدما هزمتها السبت في نهائي ويمبلدون الإنجليزية على أرض عشبية 3-6 و6-2 و6-2.

وهذا اللقب الأول الكبير لريباكينا (23 عاماً ومصنفة 23 عالمياً)، المولودة في موسكو والتي اختارت حمل ألوان كازاخستان عام 2018 بدلا من روسيا التي فُرض حظر على لاعبيها بالمشاركة في النسخة الحالية بسبب غزو أوكرانيا.

وكانت جابر على موعد مع التاريخ في ثالثة البطولات الأربع الكبرى، وبدأت المواجهة بشكل رائع محرزة المجموعة الأولى 6-3، لكنها اكتفت بأربعة أشواط في المجموعتين الثانية والثالثة، حيث بسطت ريباكينا هيمنتها، علما بأن أفضل نتيجة سابقة للمتوجة في البطولات الكبرى كانت ربع نهائي رولان غاروس 2021. منحت كازاخستان أول لقب كبير في التنس لدى الرجال والسيدات، بعد مباراة جمعت لاعبتين تخوضان أول هائي كبير في مسيرتيهما.

قالت جابر (27 عاماً) مبتسمة "اتمنى العودة إلى هنا، لكن دون مواجهة إيلينا. أشكر الجميع على دعمي خلال هذه البطولة. أتمنى عيداً مباركاً بحلول عيد الأضحى".

أما ريباكينا، فقالت "كنت متوترة، وأنا سعيدة لانتهاء المباراة. لم أشعر بهذا الاحساس من قبل. أشكر الجمهور للدعم الكبير. لم أكن أتوقع الوصول إلى هنا لولا مساعدة فريقي".