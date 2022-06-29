"إير بي أن بي" أعلنت الحظر الدائم لإقامة حفلات في المساكن المستأجرة عبرها

أعلنت منصة "إير بي أن بي" الإلكترونية لتأجير المساكن المنع الدائم للحفلات في كل العقارات المتاحة للإيجار من خلالها، بعدما كانت بادرت خلال صيف 2020 إلى تعليق هذه النشاطات. ولاحظت الشركة في بيان أن "التعليق الموقت أثبت فاعليته"، موضحة أن هذا ما دفعها إلى "إضافة التعليق رسمياً" إلى أنظمتها.

وبدأت "إير بي أن بي" في نهاية عام 2019 بالتشدد في هذا الصدد من خلال حظر الحفلات المنظمة عبر الشبكات الاجتماعية وكذلك السهرات غير المرخص بها والتي قد تزعج سكان الحي الذي يقع فيه المأجور.

واتخذت "إير بي أن بي" هذا القرار يومها بعدما قتل خمسة أشخاص وجرح آخرون خلال سهرة أقيمت بمناسبة هالوين في أوريندا قرب سان فرانسيسكو بولاية كاليفورنيا الأميركية.

وكان أكثر من مائة شخص موجودين خلال هذه السهرة التي أقيمت في منزل مستأجر من خلال "إير بي أن بي" وجرى الإعلان عنها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ثم فرضت المنصة قيوداً جديدة خلال جائحة كوفيد-19 لمنع تنظيم أنشطة قد تتحول بؤراً لتفشي الفيروس. وعللت يومها التعليق الموقت لكل الحفلات بأنه إجراء صحي وقائي. وأدى ذلك إلى انخفاض بنسبة 44 في المائة في السنة للبلاغات عن حفلات.

وأشارت المنصة التي يطرح من خلالها أفراد مساكنهم للإيجار لفترات قصيرة أن "التعليق لقي استحساناً من أصحاب المساكن المضيف" ومن الممثلين المنتخبين.

وأوضحت الشركة أن "عقوبات ستفرض على المسافرين الذين يحاولون مخالفة النظام، تراوح بين تعليق حسابهم والحظر الدائم لاستخدامهم المنصة". وأشارت إلى أن حسابات 6600 شخص أوقفت لهذا السبب عام 2021.