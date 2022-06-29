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فرنسا

الخطوط الجوية القطرية راعياً جديداً لفريق باريس سان جرمان اعتباراً من الموسم المقبل

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بقلم:  يورونيوز
طائرة تابعة لشركة الخطوط الجوية القطرية
طائرة تابعة لشركة الخطوط الجوية القطرية   -   حقوق النشر  Jeff Chiu/Copyright 2020 The Associated Press. All rights reserved

أكد باريس سان جرمان بطل الدوري الفرنسي لكرة القدم أن شركة الخطوط الجوية القطرية ستكون الراعي الرسمي لقميص النادي اعتباراً من بداية موسم 2022/2023، وذلك في إطار اتفاقية تمتد لسنوات عدة لم يتم تحديدها.

وسيكون اسم شركة الطيران التابعة لدولة قطر في منتصف القميص الجديد الذي طورته شركة نايكي للألبسة الرياضية، فيما سيظهر شعار منصة "غوت" الراعي الآخر للنادي، على أكمام القمصان.

وقال مصدر في النادي الباريسي إن مدة الاتفاقية متعددة السنوات لا تزال قيد المناقشة، من دون أن ينفي مبلغ 60 إلى 70 مليون يورو سنوياً المذكور في تقارير صحفية.

ويشمل اتفاق الرعاية بين الخطوط الجوية القطرية وسان جرمان المملوك قطرياً، فريق الرجال الأول الذي يضم الأرجنتيني ليونيل ميسي وكيليان مبابي، وفريقي السيدات والشباب.

وتأتي رعاية شركة الطيران القطرية خلفاً لمجموعة "أكور" الفندقية التي كانت علامتها التجارية بارزة على قمصان النادي الباريسي منذ العام 2019.

وحسب النادي، فإن باريس سان جرمان باع مليون قميص سنوياً في جميع أنحاء العالم خلال الموسمين الماضيين.

المصادر الإضافية • أ ف ب