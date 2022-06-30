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البرتغال

شاهد: نشطاء غرينبيس يحتجون على هامش مؤتمر لشبونة للأمم المتحدة حول المحيطات

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بقلم:  يورونيوز
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الشرطة البرتغالية تمنع نشطاء غرينبيس من تثبيت ملصقات عند مدخل القاعة التي تستضيف مؤتمر الأمم المتحدة حول المحيط في لشبونة.
الشرطة البرتغالية تمنع نشطاء غرينبيس من تثبيت ملصقات عند مدخل القاعة التي تستضيف مؤتمر الأمم المتحدة حول المحيط في لشبونة.   -   حقوق النشر  أ ب

اجتمع الخميس نشطاء منظمة السلام الأخضر خارج المبنى الذي يستضيف مؤتمر الأمم المتحدة للمحيطات في لشبونة لدعوة قادة العالم لحماية المحيطات. واصطدم المحتجون بالشرطة التي أوقفتهم بالقوة ودفعتهم بعيدًا بينما كانوا يحاولون تثبيت لافتة الاحتجاج الخاصة بهم.

تأمل الأمم المتحدة أن يجلب المؤتمر الذي بدأ يوم الإثنين زخما جديدا للجهود الطويلة للتوصل إلى اتفاق دولي بشأن حماية محيطات العالم. 

اجتذب مؤتمر الأمم المتحدة للمحيطات، الذي استمر خمسة أيام، كبار المسؤولين والعلماء من أكثر من 120 دولة إلى المدينة الساحلية الأطلسية الواقعة في جنوب غرب أوروبا بالإضافة إلى نشطاء مستائين من الفشل في التوصل إلى قواعد دولية قد تضمن استدامة المحيطات.

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لشبونة هي آخر لقاء سياسي كببر قبل المفاوضات النهائية بشأن معاهدة المحيطات العالمية المقررة في أغسطس- أب 2022.

المصادر الإضافية • أسوشييتد برس