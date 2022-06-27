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بلجيكا

وزراء الطاقة بالاتحاد الأوروبي يجتمعون لمناقشة تغير المناخ وإمدادات الغاز

Access to the comments محادثة
بقلم:  يورونيوز
حفارة الفحم في أكبر منجم للليغنيت باليونان خارج مدينة كوزاني الشمالية.
حفارة الفحم في أكبر منجم للليغنيت باليونان خارج مدينة كوزاني الشمالية.   -   حقوق النشر  AP Photo

يجتمع وزراء من دول الاتحاد الأوروبي في محاولة للاتفاق على خطط مشتركة لمكافحة تغير المناخ حيث يقول بعض الدبلوماسيين إن الدول الواقعة تحت ضغوط اقتصادية قد تخفف من بعض الأهداف الأكثر طموحا التي اقترحتها بروكسل.

وسيمنح الاجتماع المقرر مسبقا لوزراء الطاقة بالاتحاد الأوروبي أيضا فرصة لمناقشة خطط طارئة لخفض الطلب على الغاز، والتي من المتوقع أن ترسمها بروكسل في الأسابيع المقبلة في حالة حدوث مزيد من التخفيضات في الإمدادات من روسيا.

ومن المتوقع أن يتفق اجتماع وزراء الطاقة يوم الاثنين ووزراء البيئة الذين سيجتمعون الثلاثاء على مواقف مشتركة بشأن القوانين المقترحة لتحقيق هدف 2030 لخفض الانبعاثات الصافية 55 في المئة عن مستويات عام 1990. 

وستعمل القوانين على توسيع الطاقة المتجددة وتجديد سوق الكربون في الاتحاد الأوروبي وحظر مبيعات السيارات الجديدة التي تعمل بالوقود الأحفوري اعتبارا من عام 2035.

ومن المتوقع أن يدعم وزراء الطاقة الأهداف التي اقترحتها مفوضية الاتحاد الأوروبي العام الماضي للحصول على 40 في المئة من الطاقة من مصادر متجددة وخفض استهلاك الطاقة تسعة في المئة مقابل المستويات المتوقعة بحلول عام 2030.

المصادر الإضافية • رويترز