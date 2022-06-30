الغزو الروسي لأوكرانيا: بوتين يقول إن روسيا سترد إذا أقام حلف الأطلسي بنية تحتية في فنلندا والسويد

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يوم الأربعاء إن روسيا سترد بالمثل إذا أقام حلف شمال الأطلسي بنية تحتية في فنلندا والسويد بعد انضمامهما إلى التحالف العسكري الذي تقوده الولايات المتحدة.

وقال بوتين للتلفزيون الروسي الرسمي بعد محادثات مع زعماء إقليميين في تركمانستان الجمهورية السوفيتية السابقة "ليست لدينا مشكلات مع السويد وفنلندا مثل تلك التي نواجهها مع أوكرانيا. إنهم يريدون الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي..فليفعلوا".

"لكن عليهم أن يفهموا أنه لم يكن هناك تهديد من قبل، بينما الآن إذا تم نشر وحدات عسكرية وبنية تحتية هناك، فسيتعين علينا الرد بالمثل وخلق تهديدات بنفس القدر للأراضي التي تنشأ منها التهديدات تجاهنا".

ونقلت وكالات الأنباء الروسية عن بوتين قوله إنه لا يستبعد أن تشهد علاقات موسكو مع هلسنكي وستوكهولم توترا بسبب انضمامهما إلى حلف شمال الأطلسي.

وقال بوتين "كل شيء كان على ما يرام بيننا، ولكن قد يكون هناك الآن بعض التوترات، وسوف تكون هناك بالتأكيد... إنه أمر لا مفر منه إذا كان هناك تهديد لنا".

جاء تعليق بوتين بعد يوم من موافقة تركيا على محاولة انضمام فنلندا والسويد إلى الحلف بعد أن اتفقت الدول الثلاث على حماية أمن بعضها البعض.

وإليكم آخر المستجدات بشأن الغزو الروسي لأوكرانيا