الغزو الروسي لأوكرانيا: بوتين يقول إن روسيا سترد إذا أقام حلف الأطلسي بنية تحتية في فنلندا والسويد

الغزو الروسي لأوكرانيا: بوتين يقول إن روسيا سترد إذا أقام حلف الأطلسي بنية تحتية في فنلندا والسويدمحادثة
قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يوم الأربعاء إن روسيا سترد بالمثل إذا أقام حلف شمال الأطلسي بنية تحتية في فنلندا والسويد بعد انضمامهما إلى التحالف العسكري الذي تقوده الولايات المتحدة.
وقال بوتين للتلفزيون الروسي الرسمي بعد محادثات مع زعماء إقليميين في تركمانستان الجمهورية السوفيتية السابقة "ليست لدينا مشكلات مع السويد وفنلندا مثل تلك التي نواجهها مع أوكرانيا. إنهم يريدون الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي..فليفعلوا".
"لكن عليهم أن يفهموا أنه لم يكن هناك تهديد من قبل، بينما الآن إذا تم نشر وحدات عسكرية وبنية تحتية هناك، فسيتعين علينا الرد بالمثل وخلق تهديدات بنفس القدر للأراضي التي تنشأ منها التهديدات تجاهنا".
ونقلت وكالات الأنباء الروسية عن بوتين قوله إنه لا يستبعد أن تشهد علاقات موسكو مع هلسنكي وستوكهولم توترا بسبب انضمامهما إلى حلف شمال الأطلسي.
وقال بوتين "كل شيء كان على ما يرام بيننا، ولكن قد يكون هناك الآن بعض التوترات، وسوف تكون هناك بالتأكيد... إنه أمر لا مفر منه إذا كان هناك تهديد لنا".
جاء تعليق بوتين بعد يوم من موافقة تركيا على محاولة انضمام فنلندا والسويد إلى الحلف بعد أن اتفقت الدول الثلاث على حماية أمن بعضها البعض.
وإليكم آخر المستجدات بشأن الغزو الروسي لأوكرانيا
القوات الأوكرانية تتدرب في بريطانيا على استخدام أنظمة صواريخ متطورة
أكمل المئات من أفراد القوات الأوكرانية تدريبات عسكرية في بريطانيا تشمل التدريب على أنظمة إطلاق الصواريخ المتعددة التي توفرها الحكومة البريطانية للمساعدة في مواجهة تكتيكات المدفعية الروسية.
يعد التدريب جزءا من حزمة دعم دولية واسعة النطاق في أعقاب الغزو الروسي في 24 فبراير شباط، إذ يسعى الغرب لمساعدة أوكرانيا على صد القوات الروسية من خلال توفير أنظمة أسلحة متقدمة ومهارات لاستخدامها.
وقال الكابتن جيمس أوليفانت من سلاح المدفعية الملكي الذي شارك في تدريب الصواريخ المتعددة لمدة ثلاثة أسابيع للصحفيين "إنها قوة مضاعفة".
وأضاف "لأنها مركبة مجنزرة فإن أنظمة الصواريخ الخاصة بها مزودة بعجلات، مما يمنحهم المزيد من القدرة على المناورة وهو ما يساهم في بقائهم على قيد الحياة."
بريطانيا تزيد مساعدتها العسكرية لأوكرانيا بمقدار مليار جنيه إسترليني
أعلنت الحكومة البريطانية خلال قمّة لحلف شمال الأطلسي في مدريد الأربعاء أنّها خصّصت مليار جنيه إسترليني إضافياً لأوكرانيا لمساعدة هذا البلد على التصدّي للغزو الروسي، مشيرة إلى أنّ هذه المساعدة العسكرية الجديدة تتضمّن خصوصاً أنظمة دفاع جوي وطائرات مسيّرة.
وقالت رئاسة الوزراء البريطانية في بيان إنّ هذا المبلغ الإضافي سيرفع إلى 2.3 مليار جنيه إسترليني إجمالي قيمة المساعدات العسكرية التي قدّمتها لندن لكييف منذ بدأت قوات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين غزو أوكرانيا في 24 شباط/فبراير.
وشدّد داونينغ ستريت في بيانه على أنّ هذه المساعدة تدشّن "مرحلة جديدة" من الدعم الغربي لكييف سيصبح معها الجيش الأوكراني قادراً على شنّ هجمات مضادّة.
زيلينسكي يعلن قطع العلاقات مع سوريا اثر اعترافها باستقلال منطقتين انفصاليتين
أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي مساء الأربعاء إنهاء العلاقات الدبلوماسية مع سوريا بعد اعترافها باستقلال جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الانفصاليتين المواليتين لروسيا.
وقال زيلينسكي في فيديو عبر تطبيق تلغرام "انتهت العلاقات بين أوكرانيا وسوريا"، مضيفا أن "ضغوط العقوبات" على دمشق الحليفة لموسكو "ستزداد شدّة".
وأضاف أنه يعتبر أن القرار السوري "موضوع تافه" ويفضل التركيز على مسائل أخرى.
أعلنت سوريا في وقت سابق الأربعاء الاعتراف باستقلال جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الانفصاليتين لتصبح أول دولة تقدم على ذلك بعد روسيا التي اعترفت بهما في 21 شباط/فبراير قبل يومين من بدء الغزو.