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تركمانستان

بوتين يريد على جونسون .. تاتشر كانت امرأة ونفذت عملية عسكرية في جزر فوكلاند

Access to the comments محادثة
بقلم:  يورونيوز  مع رويترز
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يتحدث إلى وسائل الإعلام بعد قمة الدول المطلة على بحر قزوين في عشق أباد، تركمانستان
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يتحدث إلى وسائل الإعلام بعد قمة الدول المطلة على بحر قزوين في عشق أباد، تركمانستان   -   حقوق النشر  AP Photo

رفض الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يوم الخميس تصريحات رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون الذي قال فيها إنه لو كان بوتين امرأة لما قام بغزو أوكرانيا.

وفي حديثه في مؤتمر صحفي في الساعات الأولى من صباح الخميس خلال زيارة لتركمانستان ، أشار بوتين إلى قرار رئيسة الوزراء البريطانية السابقة مارغريت تاتشر شن عملية عسكرية ضد الأرجنتين وإرسال قوات إلى جزر فوكلاند  باعتباره دحضًا لنظرية جونسون.

وتساءل بوتين "أين تقع جزر فوكلاند وأين بريطانيا؟" وتابع الرئيس الروسي "أفعال تاتشر حركتها الطموحات الإمبريالية و (الرغبة في) التأكيد على وضع الإمبراطوري لبريطانيا."

واعتبر رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لم يكن ليطلق الحرب في أوكرانيا لو كان امرأة معتبرا انه من المستحسن أن يكون هناك المزيد من النساء في السلطة.

وقال لشبكة التلفزيون الألمانية "زي دي اف" مساء الثلاثاء "لو كان بوتين امرأة وهو ليس كذلك كما هو واضح، فأنا لا أظن أنه كان سيشن هذه الحرب الذكورية المجنونة" التي تهدف إلى "غزو" أوكرانيا. وأضاف أن إطلاق هذه الحرب من قبل روسيا هو "مثال ممتاز على ذكورية سامة".