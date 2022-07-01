طريق تونس الوعر من الثورة إلى الاستحواذ على السلطات الرئاسية

نشر الرئيس التونسي قيس سعيد مسودة دستور سيطرحها للاستفتاء في 25 يوليو- تموز الجاري. ويرى منتقدون أن أفعاله منذ استحواذه على سلطات واسعة الصيف الماضي محت المكاسب الديمقراطية التي حققتها تونس منذ ثورة 2011.

عاشت البلاد جملة من الأحداث أظهرت المسار السياسي المضطرب بداية من الثورة والديمقراطية وهجمات المتشددين والكارثة الاقتصادية التي بلغت ذروتها بمحاولة سعيد الاستحواذ على السلطة. وإثر هذه الأزمة السياسية المستمرة منذ أشهر، أعلن سعيّد توليه كامل السلطات التنفيذية والتشريعية في البلاد بإقالته رئيس الوزراء وتعليقه عمل البرلمان الذي كانت تهيمن عليه حركة النهضة.

ديسمبر- كانون الأول 2010 : بائع الخضروات محمد بوعزيزي يشعل النار في نفسه بعد أن صادرت الشرطة عربته. وفاة بوعزيزي وجنازته تطلقان شرارة احتجاجات على البطالة والفساد والقمع.

يناير - كانون الثاني 2011: الرئيس الدكتاتوري زين العابدين بن علي يفر إلى السعودية والثورة التونسية تفجر انتفاضات في دول مختلفة من العالم العربي.

أكتوبر- تشرين الأول 2011 : حزب النهضة الإسلامي المعتدل، الذي كان محظورا في عهد بن علي، يفوز بأغلب المقاعد ويشكل ائتلافا مع أحزاب علمانية للتخطيط معا لوضع دستور جديد.

مارس - آذار 2012: تنامي الاستقطاب بين الإسلاميين والعلمانيين خاصة فيما يتعلق بحقوق النساء وحزب النهضة يتعهد بعدم الزج بالشريعة الإسلامية في الدستور الجديد.

فبراير- شباط 2013 : مقتل شكري بلعيد زعيم المعارضة العلمانية بالرصاص يطلق احتجاجات ضخمة في الشوارع واستقالة رئيس الوزراء وبداية هجمات المتطرفين على الشرطة.

ديسمبر- كانون الأول 2013: حزب النهضة يتنازل عن السلطة بعد احتجاجات جماهيرية وحوار وطني وحكومة من التكنوقراط تحل محله في الحكم.

يناير - كانون الثاني 2014: البرلمان يقر دستورا جديدا يضمن الحريات الشخصية وحقوقا متساوية للأقليات ويقسم السلطة بين الرئيس ورئيس الوزراء.

ديسمبر- كانون الأول 2014: الباجي قائد السبسي يفوز في أول انتخابات رئاسية حرة وحزب النهضة ينضم إلى الائتلاف الحاكم.

مارس - آذار 2015: تنظيم الدولة الإسلامية يهاجم متحف باردو في العاصمة التونسية ويقتل 22 شخصا. وفي يونيو - حزيران مسلح يطلق النار على منتجع شاطئي في سوسة فيقتل 38 شخصا.

والهجومان يعصفان بقطاع السياحة الحيوي للاقتصاد التونسي المتعثر ويعقبهما تفجير انتحاري في نوفمبر- تشرين الثاني يسفر عن مقتل 12 جنديا.