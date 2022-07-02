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أوكرانيا

شاهد: أوكرانيا تنشر فيديو تقول إنه يظهر القصف الروسي لجزيرة الثعبان

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بقلم:  يورونيوز  مع أ ف ب
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جزيرة الثعبان
جزيرة الثعبان   -   حقوق النشر  AP Photo

نشر الجيش الأوكراني مساء الجمعة فيديو لما يقول إنه قصفاً روسياً لجزيرة الثعبان بعد إعلان موسكو الانسحاب منها.

وقال الجنرال فاليري زالوجني، القائد العام للقوات المسلحة الأوكرانية، في بيان إن طائرتين حربيتين روسيتين من طراز Su-30 نفذتا غارات على الجزيرة باستخدام قنابل الفوسفور.

وكانت موسكو قد أعلنت انسحابها من الجزيرة يوم الخميس فيما وصفته بأنه "بادرة حسن نية" للمساعدة في تحرير صادرات الحبوب في المنطقة.

بينما قال الجيش الأوكراني أنه أجبر الروس على الفرار في زورقين سريعين صغيرين في أعقاب وابل من القصف المدفعي والصاروخي الأوكراني