بوتين يأمر الجيش بمواصلة الهجوم في أوكرانيا بعد سيطرة القوات الروسية على منطقة لوهانسك

أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، النصر في منطقة لوهانسك شرق أوكرانيا، وطلب من قواته أخذ قسط من الراحة وتعزيز قدراتها القتالية، وذلك بعد يوم من انسحاب الجيش الأوكراني من مدينة ليسيتشانسك، آخر معاقل كييف في المنطقة، حيث اتخذت القوات الأوكرانية خطوطا دفاعية جديدة في الشرق أمس الاثنين، استعدادا لمرحلة جديدة صعبة في الحرب.

ومنذ مساء الأحد أكّدت القيادة العسكرية الأوكرانية أن قواتها أجبرت على الانسحاب من المدينة، وسط تحذير حاكم المنطقة، سيرهي هايداي، من أن الجيش الروسي سيسعى إلى السيطرة على منطقة دونتيسك المجاورة، التي تشكل مع لوهانسك منطقة دونباس الصناعية.

ومن شأن السيطرة على لوهانسك أن تسمح للقوات الروسية بالتقدم أكثر نحو الغرب باتجاه ثلاث مدن أساسية في دونيتسك وهي سلافيانسك وكراماتورسك وباخموت. وهذه المدن تعرضت للقصف الروسي مؤخراً.

مناطق السيطرة الروسية في أوكرانيا باللون الأحمر The Institute for the Study of War - المعهد الأميركي لدراسة الحرب

وكان سيرغي شويغو أبلغ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأن "العملية العسكرية الخاصة" -بحسب المصطلح الذي تستخدمه موسكو- أُنجزت في منطقة لوهانسك. وكانت القوات الروسية ركزت هجومها على منطقة دونباس بعد هجومها الفاشل على العاصمة كييف في بداية الحرب، حيث يقاتل انفصاليون الجيش الأوكراني منذ 2014. ويسيطر الانفصاليون المدعومون من قبل روسيا على نصف مساحة دونيتسك تقريباً.

وتبلغ مساحة دونباس كلها نحو 56 ألف كيلومتر مربع.