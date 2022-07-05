بوتين يأمر الجيش بمواصلة الهجوم في أوكرانيا بعد سيطرة القوات الروسية على منطقة لوهانسك

بوتين يأمر الجيش بمواصلة الهجوم في أوكرانيا بعد سيطرة القوات الروسية على منطقة لوهانسكمحادثة
أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، النصر في منطقة لوهانسك شرق أوكرانيا، وطلب من قواته أخذ قسط من الراحة وتعزيز قدراتها القتالية، وذلك بعد يوم من انسحاب الجيش الأوكراني من مدينة ليسيتشانسك، آخر معاقل كييف في المنطقة، حيث اتخذت القوات الأوكرانية خطوطا دفاعية جديدة في الشرق أمس الاثنين، استعدادا لمرحلة جديدة صعبة في الحرب.
ومنذ مساء الأحد أكّدت القيادة العسكرية الأوكرانية أن قواتها أجبرت على الانسحاب من المدينة، وسط تحذير حاكم المنطقة، سيرهي هايداي، من أن الجيش الروسي سيسعى إلى السيطرة على منطقة دونتيسك المجاورة، التي تشكل مع لوهانسك منطقة دونباس الصناعية.
ومن شأن السيطرة على لوهانسك أن تسمح للقوات الروسية بالتقدم أكثر نحو الغرب باتجاه ثلاث مدن أساسية في دونيتسك وهي سلافيانسك وكراماتورسك وباخموت. وهذه المدن تعرضت للقصف الروسي مؤخراً.
وكان سيرغي شويغو أبلغ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأن "العملية العسكرية الخاصة" -بحسب المصطلح الذي تستخدمه موسكو- أُنجزت في منطقة لوهانسك. وكانت القوات الروسية ركزت هجومها على منطقة دونباس بعد هجومها الفاشل على العاصمة كييف في بداية الحرب، حيث يقاتل انفصاليون الجيش الأوكراني منذ 2014. ويسيطر الانفصاليون المدعومون من قبل روسيا على نصف مساحة دونيتسك تقريباً.
وتبلغ مساحة دونباس كلها نحو 56 ألف كيلومتر مربع.
تعتبر سيطرة الجيش الروسي على مدينة ليسيتشانسك نصراً استراتيجياً لموسكو، خصوصاً وأنّ طرد الأوكرانيين من منطقة لوهانسك استكمال لأحد الأهداف التي حددها الرئيس الروسي منذ بداية الحرب في 24 شباط/فبراير. فما هي خطة فلاديمير بوتين بعد السيطرة على لوهانسك ؟
عشاء عمل بين ماكرون وشولتس محوره الحرب في أوكرانيا
استضاف الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، مساء الإثنين في باريس المستشار الألماني، أولاف شولتس، إلى مائدة عشاء عمل واصل خلاله الرجلان "التنسيق الوثيق بشأن الاستجابة للحرب في أوكرانيا".
ويأتي عشاء العمل هذا بعد أسبوع من عشاء خاص جمع بين ماكرون وشولتس في 25 حزيران/يونيو في جبال الألب البافارية على هامش قمة مجموعة السبع.
وكان الزعيمان الفرنسي والألماني سافرا برفقة رئيس الوزراء الإيطالي ماريودراغي في 16 حزيران/يونيو إلى كييف تعبيراً عن دعمهم لأوكرانيا ولنيل هذا البلد صفة الدولة المرشّحة لعضوية الاتحاد الأوروبي.
وفي باريس ناقش ماكرون وشولتس مساء الإثنين "أهمّ القضايا الراهنة على المستويات الدولي والأوروبي والثنائي".
وبحسب شتيفن هيبيتسريت المتحدّث باسم شولتس فإنّ جدول أعمال عشاء العمل الباريسي تضمّن سبل تأمين استقلالية أوروبا في مجالات "الطاقة والدفاع والمواد الخام الاستراتيجية"، بالإضافة إلى ملفات أخرى من بينها الوضع في منطقة الساحل واجتماع مجلس الوزراء الفرنسي-الألماني المقبل.
وأوضح المتحدّث الألماني أنّ "هذا النوع من المحادثات يتيح بناء الثقة وتعميق هذه الثقة"، ولا سيّما بعد قمّتي حلف شمال الأطلسي ومجموعة السبع.
زيلينسكي: أوكرانيا تجري محادثات مع تركيا والأمم المتحدة بشأن صادرات الحبوب
قال الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، الإثنين إن أوكرانيا تجري محادثات مع تركيا والأمم المتحدة للحصول على ضمانات فيما يتعلق بصادرات الحبوب من الموانئ الأوكرانية.
وأضاف زيلينسكي في مؤتمر صحفي، بينما تقف إلى جانبه رئيسة الوزراء السويدية ماغدالينا آندرسون، "المحادثات جارية في الواقع الآن مع تركيا والأمم المتحدة وممثلينا المسؤولين عن أمن الحبوب التي تغادر موانئنا".
وقال "هذا أمر مهم جدا أن يضمن أحد أمن سفن هذا البلد أو ذاك، باستثناء روسيا التي لا نثق بها. لذلك نحن بحاجة إلى الأمن لتلك السفن التي ستأتي إلى هنا لتحميل المواد الغذائية".
وتابع زيلينسكي قائلاً إن أوكرانيا تعمل "مباشرة" مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش فيما يتعلق بهذه المسألة وإن المنظمة "تلعب دوراً رائداً وليس كوسيط".
وتتهم أوكرانيا، وهي واحدة من أكبر مصدري الحبوب في العالم، روسيا بعرقلة حركة سفنها. وقال زيلينسكي إن 22 مليون طن من الحبوب عالقة حالياً ومن المتوقع حصاد نحو 60 مليون طن أخرى في الخريف.