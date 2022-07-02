إنقاذ ثلاثة وفقدان 27 شخصاً بعد انشطار سفينتهم بسبب إعصار في بحر الصين الجنوبي

نجحت فرق الطوارئ في إنقاذ ثلاثة أشخاص من طاقم سفينة الدعم الصناعي التي تعمل في بحر الصين الجنوبي، وكان على متنها 30 شخصا عندما غرقت السبت بعد أن شُطرت إلى نصفين في المياه المقابلة لهونغ كونغ مع مرور العاصفة الاستوائية تشابا.

ووجهت حكومة هونغ كونغ طائرات هليكوبتر إلى المكان للمشاركة في عملية البحث والإنقاذ، وفقًا لبيان وصور نشرتها خدمة الطيران الحكومية الرسمية.

ولم يكشف البيان عن اسم السفينة وأصلها. ولا يزال مصير بقية أفراد الطاقم مجهولا.

وأعلنت خدمة الطيران التابعة للحكومة أن عمليات البحث والإنقاذ مستمرة على بعد 300 كيلومتر جنوب غربي المدينة.

وذكرت أن بعض أفراد الطاقم غادروا السفينة وأن الظروف الجوية القاسية تعرقل جهود الإنقاذ.

ومر تشابا بمحاذاة المركز المالي العالمي، وتسبب في هطول أمطار غزيرة وهبوب رياح قوية وعرقل وسائل النقل العام بالمدينة كما أجبر العديد من الشركات على الإغلاق.

وخفضت هيئة الأرصاد الجوية في هونغ كونغ مستوى التحذير من العاصفة إلى الثالث بعد ظهر يوم السبت إذ من المتوقع أن تصل العاصفة تشابا إلى اليابسة بالقرب من تشانغيانغ في إقليم قوانغدونغ الصيني.