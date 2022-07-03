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الولايات المتحدة الأمريكية

الشرطة الأمريكية تنشر فيديو يُظهر مقتل رجل أسود أعزل بوابل من رصاص أفرادها

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بقلم:  يورونيوز
محامي ووكر وخلفه والدة الضحية
محامي ووكر وخلفه والدة الضحية   -   حقوق النشر  AP Photo

أظهر فيديو نُشر يوم الأحد ضلوع ثمانية ضباط شرطة في مدينة أكرون بولاية أوهايو الأمريكية في إطلاق نار أودى بحياة مواطن أسود أعزل تبين أن في جسمه نحو 60 إصابة بالرصاص تعرض لها بعد أن فر من كمين مروري في الأسبوع الماضي.

وعرضت الشرطة مقاطع فيديو متعددة قالت إن أحدها يظهر انطلاق رصاصة من السيارة التي كان يقودها جايلاند ووكر (25 عاما) وهو الشخص الذي لاحقه ضباط الشرطة.

وأظهر الفيديو أن ووكر قفز من سيارته وجرى بعيدا عن الشرطة. وتقول الشرطة إن من الواضح أنه كان يستدير ناحية ضباطها الذين اعتقدوا في ذلك الوقت أنه مسلح. وتم العثور على سلاح ناري في سيارته في وقت لاحق.

وفي تصريحات نشرتها يوم الأحد صحيفة أكرون بيكون جورنال، وصف بوبي ديشيلو محامي أسرة ووكر المقطع المصور الخاص بمقتله بأنه "وحشي".

وقال إن أقارب ووكر يخشون من احتمال أن تتحول الاحتجاجات على مقتله إلى العنف.

ومقتل ووكر يوم الاثنين الماضي هو الأحدث في سلسلة قتل رجال سود برصاص قوات إنفاذ القانون في الولايات المتحدة ويصفها منتقدون بأنها أعمال قتل عنصرية وغير مبررة، ومن بينها مقتل جورج فلويد عام 2020 في مدينة منيابوليس والذي أشعل احتجاجات في أنحاء العالم على وحشية الشرطة والمظالم العنصرية.

وقال ديشيلو في تصريحاته لصحيفة أكرون بيكون جورنال "نحن جميعا ننتظر رد فعل الناس، والرسالة الوحيدة لدينا هي أن الأسرة لا تريد أي عنف جديد".

وأُعلنت وفاة ووكر في المرأب الذي سقط فيه في نهاية المطاردة.

وقال ديشيلو إن الفريق الذي يعمل معه لم ير أي أدلة على أن ووكر أطلق النار وإن الفيديو الذي التقطته الكاميرا التي كانت مثبتة في زي أحد ضباط الشرطة أظهره يجري وظهره للضباط عندما أردوه قتيلا.

وقال ديشيلو إن من غير الواضح كم رصاصة أطلقت على ووكر لأن الرصاصة الواحدة يمكن أن تسبب إصابتين هما فتحة دخول وفتحة خروج في الجسم.

وأفاد بيان أصدرته الشرطة بأن الضباط الضالعين في مقتل ووكر تم منحهم عطلة إدارية من عملهم.

المصادر الإضافية • رويترز