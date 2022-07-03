وفاة عالم روسي بعد يومين من اعتقاله بتهمة "خيانة الدولة" واحتجاز آخر في نوفوسيبيرسك

قال محام يوم الأحد، إن عالما روسيا توفي بعد اعتقاله في سيبيريا الأسبوع الماضي للاشتباه في خيانته للدولة ونقله إلى موسكو رغم أنه في مرحلة متقدمة من الإصابة بسرطان البنكرياس.

وأضاف المحامي ألكسندر فيدولوف، في حديث إلى رويترز، أن العالم ديمتري كولكر نُقل إلى سجن ليفورتوفو في موسكو. وتابع "توفي أمس. سنتقدم غدا شكوى بخصوص اعتقاله".

وقالت عائلة كولكر الأسبوع الماضي، إنه نُقل من مستشفى في مدينة نوفوسيبيرسك بسيبيريا، حيث كان يُغذى عبر أنبوب، ووضعه ضباط من جهاز الأمن (إف.إس.بي) على متن رحلة إلى موسكو.

وكان كولكر عالما في الفيزياء والرياضيات. وقالت الأسرة إنه اتُهم بالتعاون مع أجهزة الأمن في الصين، حيث ألقى محاضرات علمية من قبل. ودفعوا ببراءته.

وذكرت وكالة الأنباء الرسمية "تاس" يوم السبت، أن روسيا احتجزت عالما ثانيا في نوفوسيبيرسك للاشتباه في خيانته الدولة.

ولفتت إلى أنه تم اعتقال أناتولي ماسلوف كبير العلماء في معهد الميكانيكا النظرية والتطبيقية في مدينة نوفوسيبيرسك، ولم يتضح ما إذا كانت هناك صلة بين الحالتين.

وتم نقل ماسلوف بحسب "تاس" إلى سجن في العاصمة موسكو للتحقيق معه من قبل جهاز المخابرات الروسي.

ويُعاقب على خيانة الدولة في روسيا بالسجن لمدة تصل إلى 20 عاما.