الحرب في أوكرانيا | كييف تفاوض موسكو بخصوص مصابي آزوفستال وتعلن استهداف سفينة حربية روسية متطورة

الحرب في أوكرانيا | كييف تفاوض موسكو بخصوص مصابي آزوفستال وتعلن استهداف سفينة حربية روسية متطورةمحادثة
تسعى أوكرانيا إلى إخراج العسكريين المصابين من مصنع آزوفستال للصلب في ماريوبول الجنوبية، حيث قالت نائبة رئيس الوزراء الأوكرانية، إيرينا فيريشتشوك، إن كييف دخلت في مفاوضات مع موسكو من أجل إخراج 38 مصاباً، كدفعة أولى، لقاء جنود روس، أسرتهم القوات الأوكرانية خلال معارك سابقة.
ومع أن الوضع في مدينة ماريوبول نفسها هادئ إلى حد ما، (ما عدا القصف الروسي المستمر على المجمع الصناعي)، تجدّدت المواجهات جنوب أوكرانيا، في البحر الأسود هذه المرة، بين الروس والأوكرانيين في جزيرة الثعبان وحولها، ما يؤكد على الأهمية الاستراتيجية لهذه الجزيرة الصغيرة، التي تقع إلى جنوب أوديسا، للطرفين.
وقالت القوات الأوكرانية إنها أصابت سفينة دعم لوجستية روسية متطورة بالقرب من الجزيرة.
ميدانياً أيضاً، حققت روسيا تقدماً بطيئاً في الشرق حيث أشارت تقارير إلى سعي القوات الروسية والانفصالية إلى تطويق مدينة سيفيرودونيتسك، المدينة الأكثر تحصيناً في منطقة لوهانسك التي تهدف موسكو إلى السيطرة عليها.
تعقيباً على المنشور الذي يتحدث عن منع القوات الأوكرانية محاولة عبور روسية لنهر سيفرسكي دونيتس في الشرق (دونباس)، نشرت وزارة الدفاع الأوكرانية هذه الصور عبر حسابها الرسمي في تويتر.
Artillerymen of the 17th tank brigade of the #UAarmy have opened the holiday season for ruscists. Some bathed in the Siverskyi Donets River, and some were burned by the May sun. pic.twitter.com/QsRsXmnJ65— Defence of Ukraine (@DefenceU) May 11, 2022
وزيرة الخارجية البريطانية تطالب بمزيد من الأسلحة وفرض عقوبات إضافية لمواصلة الضغط على بوتين
قالت وزيرة الخارجية البريطانية، ليز تراس، الجمعة، إن من الحيوي الاستمرار بالضغط على روسيا، عبر تسليم المزيد من الأسلحة إلى أوكرانيا وفرض المزيد من العقوبات على موسكو.
جاء كلام تراس على هامش اجتماع يعقده وزراء خارجية مجموعة السبع، G7، في شمالي ألمانيا.
المخابرات البريطانية: الجيش الأوكراني منع محاولة روسية لعبور نهر في دونباس
قالت وزارة الدفاع البريطانية في نشرة دورية على تويتر يوم الجمعة إن القوات الأوكرانية نجحت في منع محاولة عبور روسية لنهر في دونباس.
وقالت بريطانيا في التحديث الدوري الذي تقدمه المخابرات العسكرية إن صوراً تشير إلى أن روسيا فقدت وحدات مناورة مدرعة في مجموعة كتيبة تكتيكية واحدة على الأقل ومعدات الجسر العائم التي تم نشرها أثناء عبور نهر سيفرسكي دونيتس غربي سيفيرودونيتسك.
ولا يمكن لنا التحقق من هذه التقارير
Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 13 May 2022— Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) May 13, 2022
Find out more about the UK government's response: https://t.co/7SVSQChAFe
🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/vqt5MS4LR5
ماذا يحدث على جزيرة الثعبان جنوب أوديسا الأوكرانية ؟
قالت أوكرانيا إنها ألحقت أضراراً بسفينة لوجستية تابعة للبحرية الروسية بالقرب من جزيرة سنيك، أو الثعبان، وهي مكان صغير ولكنه استراتيجي في البحر الأسود.
ويقول بعض مسؤولي الدفاع إن القتال الذي تجدد في أنحاء جزيرة الثعبان في الأيام القليلة الماضية قد يتحول إلى معركة من أجل السيطرة على ساحل الغربي للبحر الأسود.
وقال سيرهي براتتشوك، المتحدث باسم الإدارة العسكرية الإقليمية في أوديسا "بفضل أفعال بحارتنا، اشتعلت النيران في سفينة الدعم فسيفولود بوبروف، وهي من أحدث سفن الأسطول الروسي".
ولا يمكن ليورونيوز التحقق من دقة هذه المعلومات.
وأظهرت صور الأقمار الصناعية التي قدمتها شركة ماكسار، وهي شركة خاصة مقرها الولايات المتحدة، آثار ما قالت إنها هجمات صاروخية محتملة على سفينة إنزال روسية من طراز سيرنا بالقرب من الجزيرة القريبة من الحدود البحرية بين أوكرانيا ورومانيا.
وأظهرت الصور أيضاً أضراراً لحقت في الآونة الأخيرة بالمباني على الجزيرة.
رئيس المجلس الأوروبي من هيروشيما: روسيا تطلق إشارات مخزية عن استخدام الأسلحة النووية
قال رئيس المجلس الأوروبي، شارل ميشال، الجمعة، إن الأمن العالمي مهدد بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا وأحدث تجارب كوريا الشمالية الصاروخية.
جاء ذلك في كلمة ألقاها ميشال خلال زيارة لمدينة هيروشيما اليابانية، وهي أول مدينة تعرضت لقصف بقنبلة ذرية من الجيش الأميركي.
وأضاف ميشال أن مدينة هيروشيما تمثل "تذكيراً صارخاً بالحاجة الملحة" لتعزيز القواعد الدولية لنزع السلاح النووي والحد من التسلح.
وتابع ميشال قائلاً "الأمن العالمي مهدد في هذه اللحظة. روسيا، وهي دولة مسلحة نووياً.. تهاجم دولة أوكرانيا، فيما تطلق إشارات مخزية وغير مقبولة عن استخدام الأسلحة النووية".
كييف تفاوض موسكو لإخراج جنود مصابين من آزوفستال
دعا أقارب وداعمون للمقاتلين الأوكرانيين في مصنع آزوفستال الأوكراني للصلب إلى بذل جهود جديدة لإنقاذهم فيما قالت كييف إن محادثات جديدة جارية مع موسكو بشأن خطة لإنقاذ الجنود المصابين بجروح خطيرة.
وقصفت القوات الروسية مصنع الصلب في مدينة ماريوبول الساحلية الجنوبية، الذي يمثل آخر معقل للمدافعين في المدينة التي سيطرت عليها روسيا بالكامل تقريباً بعد حصار دام أكثر من شهرين.
وبعد إجلاء المدنيين تحت إشراف الجانب الروسي والأمم المتحدة، ليس هناك حتى الآن اتفاق على السماح بخروج مئات المقاتلين من المصنع، وبعضهم مصابون.
وذكرت وسائل إعلام أوكرانية نقلاً عن نائبة رئيس الوزراء الأوكراني إيرينا فيريشتشوك أن أوكرانيا عرضت إخراج 38 عسكرياً مصاباً كدفعة أولى، لقاء أسرى من الجيش الروسي.
البيت الأبيض يعلن دعمه تحركات فنلندا والسويد للانضمام إلى الناتو
أعلن البيت الأبيض مساء الخميس دعمه أيّ تحرك من جانب فنلندا والسويد، المحادتين تاريخياً، للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي رداً على غزو روسيا لأوكرانيا.
وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي للصحافيين: سندعم أي طلب تقدمه فنلندا و/أو السويد للانضمام لحلف شمال الأطلسي، في حالة تقديمه.
أوكرانيا تعلن استهداف سفينة حربية روسية جنوب أوديسا
قال متحدث باسم الإدارة العسكرية لمنطقة أوديسا بجنوب أوكرانيا مساء الخميس إن القوات الأوكرانية قصفت سفينة إمداد روسية حديثة في البحر الأسود مما تسبب في اشتعال النار بها.
وقال المتحدث سيرهي برادتشوك في منشور على الانترنت إن السفينة "فسيفولود بوبروف" تعرضت للقصف قرب جزيرة الثعبان التي شهدت قتالاً عنيفاً على مدى الأيام القليلة الماضية.
وتقع الجزيرة الصغيرة قرب الحدود البحرية الأوكرانية مع رومانيا.