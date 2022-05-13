الحرب في أوكرانيا | كييف تفاوض موسكو بخصوص مصابي آزوفستال وتعلن استهداف سفينة حربية روسية متطورة

تسعى أوكرانيا إلى إخراج العسكريين المصابين من مصنع آزوفستال للصلب في ماريوبول الجنوبية، حيث قالت نائبة رئيس الوزراء الأوكرانية، إيرينا فيريشتشوك، إن كييف دخلت في مفاوضات مع موسكو من أجل إخراج 38 مصاباً، كدفعة أولى، لقاء جنود روس، أسرتهم القوات الأوكرانية خلال معارك سابقة.

ومع أن الوضع في مدينة ماريوبول نفسها هادئ إلى حد ما، (ما عدا القصف الروسي المستمر على المجمع الصناعي)، تجدّدت المواجهات جنوب أوكرانيا، في البحر الأسود هذه المرة، بين الروس والأوكرانيين في جزيرة الثعبان وحولها، ما يؤكد على الأهمية الاستراتيجية لهذه الجزيرة الصغيرة، التي تقع إلى جنوب أوديسا، للطرفين.

وقالت القوات الأوكرانية إنها أصابت سفينة دعم لوجستية روسية متطورة بالقرب من الجزيرة.

ميدانياً أيضاً، حققت روسيا تقدماً بطيئاً في الشرق حيث أشارت تقارير إلى سعي القوات الروسية والانفصالية إلى تطويق مدينة سيفيرودونيتسك، المدينة الأكثر تحصيناً في منطقة لوهانسك التي تهدف موسكو إلى السيطرة عليها.