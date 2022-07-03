ألمانيا تسحب آلاف السيارات من إنتاج تسلا بسبب خلل برمجي

قالت الهيئة المعنية بتنظيم سلامة المرور في ألمانيا أنها ستسحب سيارات تسلا من طرازي واي و3 بسبب خلل في نظام مكالمات الطوارئ التلقائية يعتقد أنه يؤثر على 59 ألف سيارة على مستوى العالم.

وقالت الهيئة التنظيمية كيه.بي.إيه على موقعها على الإنترنت إن عيبا برمجيا تسبب في تعطل خدمة إي-كول التي تستخدم للاتصال تلقائيا بخدمات الطوارئ في حالة وقوع حادث خطير.

وأضافت الهيئة أن 59129 مركبة تأثرت بالخلل على مستوى العالم لكنها لم تحدد عدد المركبات الموجودة في ألمانيا.

ويضيف الخلل البرمجي المزيد من المتاعب لرئيس تسلا التنفيذي إيلون ماسك بعد أن قالت الشركة يوم السبت إنها سلمت سيارات كهربائية في الربع الثاني بعدد يقل 17.9 بالمئة عن الربع السابق، حيث أدت حالة الإغلاق المرتبطة بجائحة كوفيد-19 في الصين إلى تعطيل الإنتاج وسلاسل الإمداد.

وقال ماسك الشهر الماضي إن مصانع تسلا الجديدة في تكساس وبرلين "تخسر مليارات الدولارات" في الوقت الذي تواجه فيه الصعاب لزيادة الإنتاج بسبب نقص البطاريات ومشاكل الموانئ الصينية.