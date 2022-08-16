المؤبد بحق سائق يعاني من اضطرابات قتل ستة اشخاص في ألمانيا

حكم الثلاثاء بالسجن المؤبد على سائق مخمور يعاني من اضطرابات عقلية قتل ستة أشخاص عندما صدم حشدًا في مدينة ترير غرب ألمانيا في العام 2020.

وأصدرت محكمة ترير الإقليمية في راينلاند بالاتينات على بيرند فايمان الذي يبلغ من العمر 52 عاما حكما بالسجن المؤبد والخضوع الإلزامي للعلاج النفسي.

في كانون الاول/ديسمبر 2020 قاد سيارته الرباعية الدفع بسرعة عالية في شارع للمشاة وصدم المارة بشكل عشوائي فقتل خمسة أشخاص بينهم طفل وأصاب العديد بجروح. وتوفي مصاب سادس متأثرا بجروحه بعد نحو عام من الحادث.

وخلال المحاكمة التي استمرت عامًا أكد المدعون بأن المدعى عليه خطط للهجوم بقصد "قتل أو إصابة أكبر عدد ممكن من الأشخاص". وخلص رأي خبير قبل المحاكمة إلى أن المتهم يعاني من انفصام الشخصية.

ولم يتمكن المتهم من تقديم سوى سرد تقريبي وأحيانا متناقض للأحداث. استبعد المحققون حينها وجود أي دوافع سياسية أو إرهابية أو دينية، ولم يتم إثبات أي منها أثناء المحاكمة.

وبحسب الادعاء، قد يكون المتهم شعر بالإحباط من وضعه الشخصي. قبل الهجوم لم يكن لديه عنوان ثابت وكان يعيش في سيارته مما دفعه إلى تطوير "شعور معمم بالكراهية ضد البشر".

نفذ سائقون يعانون من اضطرابات عقلية عدة هجمات دهس في السنوات الأخيرة في ألمانيا كان أخطرها في نيسان/أبريل 2018 في مونستر في شمال غرب البلاد عندما صدم رجل في شاحنة صغيرة مجموعة أشخاص تجمعوا أمام مطعم وقتل خمسة منهم قبل أن يطلق النار على نفسه. وفي كانون الأول/ديسمبر من العام 2016 قتل اسلامي 12 شخصا في قلب برلين في هجوم بسيارة في سوق عيد الميلاد.