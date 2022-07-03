فيديو: مقتل ستة على الأقل جرّاء انهيار جليدي في جبال الألب في إيطاليا

انفصلت كتلة ضخمة عن نهر مارمولادا الجليدي في جبال الألب في شمال إيطاليا الأحد ما تسبب في انهيار جليدي أسفر من مقتل ستة أشخاص على الأقل وإصابة ثمانية بجروح، على ما أعلنت خدمات الإغاثة.

وقالت حكومة مقاطعة ترينتو إن "عمليات الإنقاذ جارية في أعقاب انهيار جليدي"، مضيفة أنه من المحتمل أن يكون هناك "حصيلة فادحة" من الإصابات أو الوفيات.

وقالت الناطقة باسم خدمات الإغاثة ميكيلا كانوفا لوكالة فرانس برس إن جريحين نقلا إلى مستشفى بيلونو فيما نقلت حالة أكثر خطورة إلى تريفيزو وخمسة إلى ترينتو، بدون أن تذكر تفاصيل عن جنسية الضحايا. وانتشرت مروحيات في الموقع للمشاركة في عمليات الانقاذ ومراقبة الوضع.

موقع الانهيار الجليدي رويترز

وأوضحت كانوفا أن "انهيارا جليديا وصخريا اصطدم في طريقه بمسار كانت تسلكه مجموعات المتسلقين وقد جرف بعضها بعيدا. العدد النهائي لمتسلقي الجبال المتأثرين بالحادث غير معروف بعد".

ويعد نهر مارمولادا الجليدي الأكبر في سلسلة جبال دولوميت (الألب) ويقع على المنحدر الشمالي من مارمولادا.