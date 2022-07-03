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إيطاليا

فيديو: مقتل ستة على الأقل جرّاء انهيار جليدي في جبال الألب في إيطاليا

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بقلم:  يورونيوز
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موقع   -   حقوق النشر  A handout photo from Alpine rescue services shows where an ice glacier collapsed on Marmolada mountain, Italy, July 3, 2022. Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico/Handout via REUTERS

انفصلت كتلة ضخمة عن نهر مارمولادا الجليدي في جبال الألب في شمال إيطاليا الأحد ما تسبب في انهيار جليدي أسفر من مقتل ستة أشخاص على الأقل وإصابة ثمانية بجروح، على ما أعلنت خدمات الإغاثة.

وقالت حكومة مقاطعة ترينتو إن "عمليات الإنقاذ جارية في أعقاب انهيار جليدي"، مضيفة أنه من المحتمل أن يكون هناك "حصيلة فادحة" من الإصابات أو الوفيات.

وقالت الناطقة باسم خدمات الإغاثة ميكيلا كانوفا لوكالة فرانس برس إن جريحين نقلا إلى مستشفى بيلونو فيما نقلت حالة أكثر خطورة إلى تريفيزو وخمسة إلى ترينتو، بدون أن تذكر تفاصيل عن جنسية الضحايا. وانتشرت مروحيات في الموقع للمشاركة في عمليات الانقاذ ومراقبة الوضع.

رويترز
موقع الانهيار الجليديرويترز

وأوضحت كانوفا أن "انهيارا جليديا وصخريا اصطدم في طريقه بمسار كانت تسلكه مجموعات المتسلقين وقد جرف بعضها بعيدا. العدد النهائي لمتسلقي الجبال المتأثرين بالحادث غير معروف بعد".

ويعد نهر مارمولادا الجليدي الأكبر في سلسلة جبال دولوميت (الألب) ويقع على المنحدر الشمالي من مارمولادا.

المصادر الإضافية • وكالات