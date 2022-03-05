شاهد: انهيار جزء من جبل جليدي في نهر بيريتو مورينو العملاق في الأرجنتين

يظهر مشهد مصور لحظة انهيار جزء من جبل جليدي في نهر بيريتو مورينو الجليدي العملاق في إقليم باتاغونيا الأرجنتيني في أواخر فبراير/شياط.

وبينما كانوا على متن قارب سياحي، شاهد عدد من السياح لحظة انشطار مساحات واسعة من النهر أمامهم. وبلغ ارتفاع القطع الجليدية حوالي 60 مترا فوق مستوى المياه.

وهذه الظاهرة الطبيعية الفريدة، تتكرر كل أربع سنوات ولا علاقة لها بالاحتباس الحراري.

ويعتبر نهر بيريتو مورينو الجليدي ثالث أكبر مخزن للمياه العذبة في العالم ويغذي 48 نهراً من الأنهار الجليدية المنفصلة.