شاهد: قديروف ينشر فيديو لمقاتلين شيشان يهتفون الله أكبر بعد السيطرة على ليسيتشانسك الأوكرانية

نشر الرئيس الشيشاني رمضان قديروف عدة مقاطع فيديو على تطبيق تليغرام لما قال إنه جنود شيشانيين بعد دخولهم مدينة ليستيشانسك في إقليم لوغانسك بشرق أوكرانيا.

وزعم النص المصاحب لمقاطع الفيديو أن كتيبة الشرطة الخاصة وفوج القوزاق السادس الشايشانيين دخلوا المدينة والتقوا بالقوات الشيشانية الخاصة والمعروف باسم "أحمد" في وسط ليسيتشانسك وسيطروا على المدينة.

ويظهر الجنود في مقاطع الفيديو وهم يحملون أعلاماً شيشانية وروسية وسوفييتية وهم يهتفون "الله أكبر" بصحبة جنود روس.

وكانت وزرا ة الدفاع الروسية قد قالت سابقاً اليوم الأحد إن قواتها تمكنت من السيطرة على المدينة.

ولم تعلق السلطات الأوكرانية حتى الآن على تصريحات موسكو بهذا الصدد.

ويظهر مقاتل شيشاني في أحد مقاطع الفيديو التي نُشرت على قناة تليغرام التابعة لقديروف وهو يقول "يتم تطهير المدينة" من القوات الأوكرانية المتبقية.

ويزعم المقاتلون في مقطع آخر أنهم "استولوا على المدينة دون وقوع إصابات بين الأفراد"، وأشاروا إلى ما وصفوه بسعادة السكان المحليين بدخولهم المدينة بالقول: "أنظروا، إنهم يبكون. ها هو الفرح في عيونهم".

وقال قديروف سابقاً إنه نشر 12 ألف جندي شيشاني من أجل القتال بجانب القوات الروسية في أوكرانيا.