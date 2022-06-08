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المغرب

المغرب يعتقل مهرب مخدرات فرنسي تبحث عنه الإنتربول

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بقلم:  يورونيوز
نقطة تفتيش أمنية في الدار البيضاء بالمغرب.
نقطة تفتيش أمنية في الدار البيضاء بالمغرب.   -   حقوق النشر  أ ب

أعلنت الشرطة المغربية الثلاثاء توقيف مهرب مخدرات فرنسي متورط في شبكة دولية ومطلوب من قبل الشرطة الدولية (الإنتربول) الجمعة في مدينة الدار البيضاء.

وقالت المديرية العامة للأمن الوطني في بيان إن فرنسيا من أصل جزائري صدرت بحقه مذكرة حمراء عن الإنتربول اعتقل في مطار محمد الخامس في الدار البيضاء.

ولم تكشف المديرية العامة للأمن الوطني هويته، لكنها أوضحت أنه اعتقل "لصلاته بشبكة إجرامية للاتجار الدولي لمخدرات قوية بين بلجيكا وفرنسا وهولندا"، حسب البيان من دون أن تضيف اي تفاصيل.

وذكرت وسائل إعلام مغربية أن الموقوف هو "نور الدين ب." وهو مهرب مخدرات فار منذ سنوات.

وذكر الموقع الإخباري المغربي "لوديسك" نقلا عن مصدر في مديرية الأمن الوطني أن الإنتربول أصدر مذكرته الحمراء في نيسان/أبريل الماضي بطلب من السلطات القضائية الفرنسية، بتهمة تشكيل منظمة إجرامية وتهريب مخدرات.

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وقال إن المشتبه به يبلغ من العمر 33 عاما ويعتقد أنه متورط في العديد من عمليات تهريب الهيروين والكوكايين بين فرنسا وبلجيكا وهولندا.

المصادر الإضافية • أ ف ب