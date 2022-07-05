رئيس الوزراء اليوناني ينتقد "السلوك العدواني المستمر" لتركيا

أوضح رئيس الوزراء اليوناني أن حرب روسيا في أوكرانيا "نقطة تحول" في مسار أوروبا، مشددًا على ضرورة تجنب أي نوع من النتائج التي يمكن أن تشجع العدوان من قبل دول أخرى في القارة. وأعربت اليونان، التي لديها نزاعات طويلة الأمد مع جارتها تركيا والتي دفعت الطرفين إلى شفا الحرب ثلاث مرات في نصف القرن الماضي، عن دعمها القوي لأوكرانيا في حربها ضد الغزو الروسي.

"معركة أوكرانيا ليست مجرد حدث آخر على الساحة الدولية"، قال رئيس الوزراء كيرياكوس ميتسوتاكيس في خطاب ألقاه بالبرلمان الأوروبي في ستراسبورغ بفرنسا، مضيفا: "إنها نقطة تحول في مسار أوروبا". وقال: "نحن مدينون اليوم لأوكرانيا لتجنب أي نوع من الأمر الواقع، الذي يمكن تقليده غدًا من قبل مثيري الشغب الجدد المحتملين".

وأشار ميتسوتاكيس إلى أنه كان يشير إلى "السلوك العدواني المستمر لتركيا"، والذي أظهرت العلاقات معها توترًا متزايدًا خلال العامين الماضيين. على الرغم من أن كلا البلدين عضوين في حلف شمال الأطلسي، إلا أن البلدين لديهما خلافات منذ عقود حول سلسلة من القضايا، بما في ذلك المطالبات الإقليمية في بحر إيجه وحقوق التنقيب عن الطاقة في شرق البحر الأبيض المتوسط.

ركزت الخلافات الأخيرة على الجزر اليونانية قبالة الساحل التركي حيث تتهم أنقرة أثينا بالحفاظ على وجود عسكري هناك في انتهاك للمعاهدات. وتقول اليونان إنها تتصرف وفق القانون الدولي وتدافع عن جزرها في مواجهة العداء التركي.

قال ميتسوتاكيس: "هناك شيء واحد مؤكد، لسنا بحاجة إلى مراجعة جديدة وإحياء التخيلات الإمبريالية ... والمؤكد أنّ اليونان لن تتسامح مع أي تساؤل حول سيادتها الوطنية وسلامة أراضيها".

ويوم الجمعة الماضي، اتهم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليونان بانتهاك مجالها الجوي، وهو نفس الإتهام الذي توجهه اليونان مرارًا لتركيا في مجالها الجوي، وهو ما تنفيه تركيا.

وقال أردوغان: "ليس لدينا قضية مثل دعنا نذهب للحرب مع اليونان ... فلنشن حربا. لكن اليونان لا تلتزم بوعودها"، متهما أثينا بانتهاك المجال الجوي التركي 147 مرة.