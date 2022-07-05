اغلاق ثلاثة مقاهٍ في إيران لاستقبالها نساء غير محجبات

أغلقت السلطات الإيرانية ثلاثة مقاهٍ في مدينة قم المقدسة لأن النساء لم يلتزمن بوضع الحجاب فيها، على ما أوردت صحيفة محلية. وذكر الحرس الثوري في بيان نقلته صحيفة همشهري التي تصدرها بلدية طهران أن "ثلاثة مقاهٍ أغلقت في قم بسبب الانتهاكات العديدة (للقانون)، لا سيما بسبب عدم وضع النساء للحجاب". وأضافت الصحيفة "استدعت الشرطة أصحاب المقاهي قبل بدء الإجراءات القانونية".

تقع مدينة قم المقدسة على بعد 150 كلم جنوب العاصمة طهران.

تلزم ايران النساء بارتداء الحجاب الذي يغطي الشعر والرقبة بموجب الشريعة الإسلامية المعمول بها منذ الثورة الاسلامية 1979. لكن ايرانيات كثيرات اعتدن خلال العقدين الماضيين على تخطي الحدود الصارمة والسماح لحجابهن بالانزلاق الى الخلف ليكشف مزيدا من شعر الرأس، خصوصا في طهران والمدن الكبرى الأخرى.

في نهاية حزيران/يونيو، اعتقلت الشرطة عددا من الفتيات المراهقات لنزعهن الحجاب الالزامي خلال تجمع رياضي في مدينة شيراز الجنوبية، بالإضافة الى بعض الأفراد من منظمي المناسبة، على ما أفادت وسائل إعلام ايرانية.