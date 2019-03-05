سباق "حمل الزوجات" في بريطانيا .. ينتهي بعرض زواج

اختار الفائز بالنسخة الثانية عشرة لبطولة حمل الزوجات السنوية، في مدينة دوركينغ البريطانية، نهاية فريدة للمسابقة بإضفاء لمسة رومانسية على أجواء الحماس والإثارة.

ففور إعلان كريس هيبورث وتانيشا برنس أبطالاً لهذه النسخة، وهو لقبهما الثاني بعد فوز حققاه سابقاً، اغتنم كريس اللحظة المثالية ليجثو على ركبته، حاملاً خاتم الخطوبة، عارضاً الزواج من تانيشا، التي وافقت على الفور وسط هتافات الحاضرين، تلتها قبلة وأحضان بين الحبيبين.

وقال كريس إنه لم يكن ليجرؤ على التقدم بعرضه يومها ما لم يفز بالسباق البالغ طوله 380 متراً.

ويحمل الأزواج زوجاتهم في هذه المسابقة لمسافة تمتد لـ380 متراً تتخللها عوائق.

ويخطط كريس وتانيشا و لمواصلة مسيرتهما والمنافسة في بطولة العالم المقبلة في فنلندا.

للمزيد على يورونيوز:

شاهد: سباق العدو أثناء حمل الزوجات في بريطانيا

شاهد: سباق حمل الزوجات في تايوان

شاهد: ليتوانيا تفوز ببطولة العالم لحمل الزوجات