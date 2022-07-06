شاهد: مادبا الأردنية عاصمة السياحة العربية لعام 2022

أعلنت وزارة السياحة والآثار وهيئة تنشيط السياحة في الأردن، مدينة مادبا عاصمة للسياحة العربية لعام 2022. ويقام على هامش بدء الفعاليات حفل لإطلاق رزنامة فعاليات مادبا عاصمة السياحة العربية لهذا العام، ستشمل مهرجانات ومعارض فنية واجتماعات ومسابقات ومعارض للحرف اليدوية والحرف اليدوية.

مادبا، مركز للتراث الثقافي والديني وموطن للفسيفساء والحرف اليدوية في المملكة الأردنية، غنية بالآثار التراثية والأثرية والدينية، وتشتهر بـ "معالمها الطبيعية الخلابة من وديان مميزة ومناظر جبلية فريدة".

أعلنت وزارة السياحة والآثار، عن تسمية مادبا، الواقعة على بعد 30 كلم جنوب غرب عمان، عاصمة السياحة العربية لعام 2022، بعد استيفائها للمعايير والاختصاصات التي حددتها المنظمة العربية للسياحة.

ومن المتوقع أن ينعش هذا الحدث الحركة السياحية في المدينة بشكل خاص، والأردن بشكل عام، بالإضافة إلى جذب المشاريع الاستثمارية الرائدة في مختلف المجالات، واستثمار موارد المدينة الطبيعية والثقافية والدينية الفريدة، وزيادة فرص العمل وتقليل البطالة.

ونيابة عن الأمير الحسن بن عبد الله الثاني، رعى وزير السياحة والآثار نايف حميدي الفايز الحفل الرسمي لفوز مادبا بلقب السياحة العربية لعام 2022 .

وتقام الفعاليات في مركز زوار مادبا، وتتضمن عزفاً موسيقياً للقوات المسلحة ومعرضاً للكتاب، واطلاق مبادرة "الفن في خدمة السياحة"، وسوثاً للصناعات والحرف اليدوية، وفقرة غنائية لفرقة فرسان البادية، الى جانب توقيع لإشهار كتب لعدد من الكتاب الأردنيين.

وقال رئيس المنظمة العربية للسياحة الدكتور بندر آل فهيد إن مادبا فازت بلقلب عاصمة السياحة العربية لعام 2022 بعد أن حققت كل المعايير المطلوبة لذلك.

وسلم رئيس المنظمة العربية للسياحة أل فهيد، وسام السياحة العربية لوزير السياحة والآثار الفايز، تقديراً لجهوده ومساهمته بدعم وتنمية القطاع السياحي.