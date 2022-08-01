إسرائيل تعد بتسريع إقامة منطقة صناعية مشتركة مع الأردن

أعلنت إسرائيل أنها ستقوم بتسريع عملية إنشاء منطقة صناعية مشتركة مع الأردن. وأوضحت الحكومة الإسرائيلية أن قرار تسريع بناء وتشغيل حديقة بوابة الأردن اتخذ لتعزيز التعاون بين الطرفين.

تم اقتراح المشروع لأول مرة خلال محادثات حول معاهدة السلام الأردنية الإسرائيلية التي تم توقيعها في عام 1994. وقد تم التطرق إلى التفاصيل النهائية للمبادرة الأسبوع الماضي خلال زيارة يائير لبيد إلى العاصمة الأردنية عمان حيث التقى الملك عبد الله الثاني.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لبيد: "ثمانية وعشرون عامًا مرت على اتفاق السلام مع الأردن، ونخطو بعلاقات حسن الجوار بين بلدينا خطوة أخرى إلى الأمام".

وأضاف: "هذا الإنجاز سيساهم بشكل كبير في تطوير وتقوية المنطقة. وقد تم التطرق إلى التفاصيل النهائية بشأن هذه المبادرة الأسبوع الماضي خلال زيارتي للملك عبد الله الثاني في عمان".

وقال لبيد إن المبادرة سوف تزيد من فرص العمل في كلا البلدين، وستعزز العلاقات الاقتصادية والدبلوماسية، وكذا السلام والصداقة بين الأردن وإسرائيل.

ومن المقرر أن تساهم منطقة الصناعية المشتركة على الحدود بين البلدين في التواصل المباشر بين رجال الأعمال الإسرائيليين والأردنيين وستنتج مبادرات مشتركة في مجال التجارة والتكنولوجيا والصناعة المحلية.

ويشمل القرار دفع عمل محطة بوابة الأردن للمشاة، والتي ستكون أيضا معبرًا لأصحاب المشاريع المهتمين بالمبادرة والمنطقة الصناعية على الجانب الأردني.

وسوف تقوم سلطة المطارات الإسرائيلية ببناء وتشغيل محطة بوابة الأردن، وفقًا لاتفاقيات الميزانية وموافقة لجنة الاقتصاد في الكنيست. وستضم البوابة مرفقاً لاستقبال المديرين التنفيذيين والضيوف القادمين من الأردن لأغراض تجارية.

وحسب الحكومة الإسرائيلية سيتم تقييم الإنشاء الفوري لمدخل المرافق والهياكل اللازمة لتشغيل حديقة بوابة الأردن والمنطقة الصناعية مع تخصيص الموارد للإنجاز.