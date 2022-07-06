روما تتسلّم من برازيليا ثاني أشد زعماء المافيا الإيطالية خطورة في قائمة المطلوبين

تسلّمت السلطات في روما من نظيرتها في برازيليا، اليوم الأربعاء، أحد زعماء مافيا "ندرانجيتا" بمنطقة كالابرياوأشد المدانين المطلوبين خطورة في إيطاليا والذي اعتقله الأمن البرازيلي العام الماضي بعدما توارى عن الأنظار مدّة 27 عاماً.

ويحتلُّ روكو مورابيتو الدرجة الثانية على سلّم رجال العصابات المطلوبين والأكثر خطورة في موطنه إيطاليا، حيث أدينَ غيابياً قبل عقدين بتهمة الاتجار بالمخدرات، والتورط في الجريمة المنظمة لعصابة "ندرانجيتا" التي تدير عمليات إتجار بمادة الكوكايين في العالم بمليارات اليوروهات.

وتوضح الشرطة الإيطالية بأن مورابيتو البالغ من العمر 55 عاماً، والمطلوب للعدالة منذ العام 1994، كانت المحكمة في مدينة ميلانو أصدرت بحقه في العام 2001 حكماً غيابياً بالسجن مدّة 30 عاماً.

وفي شهر أيار/مايو من العام الماضي ألقت الشرطة البرازيلية القبض علي مورابيتو في عملية مشتركة مع محققين إيطاليين وأمريكيين، علماً أن السلطات بالأوروغوي كانت أوقفته في العام 2017، لكنّه تمكّن من الهروب من السجنّ بعد عامين من اعتقاله.

ويقول الإدّعاء العام في كالابريا: إن مواربيتو لعب درواً كبيراً في تهريب مادة الكوكايين بين بلدان أمريكا الجنوبية وبين مدينة ميلانو الإيطالية والتي باتت مركزاً رئيساً لتوزيع المخدرات في إيطاليا وعموم القارة الأوروبية.

ويجدر بالذكر أن الإيطالي ماتيو ميسينا دينارو هو من يتصدّر قائمة زعماء المافيا المطلوبين للسلطات الإيطالية، حيث يتمتع بنفوذ كبير في أوساط المنظمة الإجرامية "كوزا نوسترا" والتي تمارس نشاطتها انطلاقاً من جزيرة صقيلية.