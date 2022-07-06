شاهد: سودانيون يتظاهرون ضد "مناورة" البرهان بانسحاب الجيش من المفاوضات السياسية

خرجت مظاهرات في السودان اليوم الأربعاء وفي مقدمتها مسيرة نسائية للاحتجاج ضد السلطة العسكرية التي تحكم البلاد منذ انقلاب أكتوبر – تشرين الأول الماضي.

وجاءت المظاهرات عقب رفض القوى الثورية السودانية مقترح رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان بانسحاب القوات المسلحة من المفاوضات السياسية الجارية في البلاد.

وكان البرهان أعلن يوم الاثنين أن القوات المسلحة قررت الانسحاب من المفاوضات السياسية الجارية لإتاحة الفرصة للجماعات المدنية لإجراء محادثات لتشكيل حكومة.

وقال تحالف قوى الحرية والتغيير إن إعلان البرهان لم يوضح كيف سينسحب الجيش من الحياة السياسة ووصفته بأنه "مناورة مكشوفة وتراجع تكتيكي يقبل ظاهريا بمبدأ عودة الجيش للثكنات مع إفراغ هذا المبدأ من محتواه".

وأنهى استيلاء الجيش على السلطة العام الماضي ترتيبات تقاسم السلطة بين الجيش والجماعات المدنية التي تم الاتفاق عليها في أعقاب الإطاحة بالرئيس السابق عمر البشير في عام 2019.

وأدى ذلك إلى احتجاجات حاشدة على مدى أكثر من ثمانية أشهر ضد الجيش، حيث رفضت معظم الجماعات المدنية التفاوض مع الجيش.