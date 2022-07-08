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الهند

فيديو: مقتل 13 وفقد عشرات الحجاج الهندوس إثر عاصفة مطيرة في كشمير

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بقلم:  يورونيوز  مع رويترز
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حجاج هندوس عالقون بسبب السيول في كشمير
حجاج هندوس عالقون بسبب السيول في كشمير   -   حقوق النشر  AP Photo

قال مسؤول يوم الجمعة إن 13 شخصا لقوا حتفهم وفُقد ما لا يقل عن 36 بعد أن تسببت عاصفة مطيرة مفاجئة فى سيول بالقرب من ضريح كهف أمارناث الهندوسي المقدس فى الشطر الهندي من كشمير فى جبال الهيمالايا.

وخلال موسم الزيارات السنوي، يعبر عشرات الآلاف من الهندوس الأنهار الجليدية والممرات المغمورة بالمياه للوصول إلى الكهف الذي يحتوي على رواسب جليدية تعتبر تجسيدا ماديا للإله شيفا.

وقال قائد شرطة كشمير فيجاي كومار إن عملية الإنقاذ انتشلت ثماني جثث بعد العاصفة المطيرة بالقرب من الكهف. وأضاف "جرفت السيول بعض الخيام والمطابخ الأهلية".

وقال مسؤول آخر غير مصرح له بالتحدث لوسائل الإعلام، إن عدد القتلى أكبر، حيث بلغ 13، بعدما تم العثور على خمس جثث أخرى. وأضاف أن رجال الإنقاذ انتشلوا عدة جثث من بين الأنقاض.

وقال رئيس الوزراء ناريندرا مودي على تويتر إنه "حزين للغاية" بسبب ما نجم عن هذه العاصفة. وأضاف مودي "أعزي أسر الضحايا ... عمليات الإنقاذ والإغاثة مستمرة. يتم تقديم كل المساعدة الممكنة للمتضررين".

والكهف مغطى بالثلوج معظم العام، لكن السلطات سمحت للناس بزيارته لمدة 45 يوما خلال فصل الصيف مع ارتفاع درجات الحرارة في الممرات.

ويأتي موسم الزيارة هذا العام بعد انقطاع دام عامين بسبب فيروس كورونا. وتتوقع السلطات وصول 800 ألف هندوسي إلى الضريح، بعد وصول أكثر من 60 ألفا حتى الآن في الأيام العشرة الأولى.

ويحرس جنود مسلحون الطرق منذ بدء الموسم في المنطقة ذات الأغلبية المسلمة في يونيو حزيران.