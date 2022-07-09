الرئيس السوري بشار الأسد في حلب في أول زيارة للمدينة منذ استعادتها في 2016

أدى الرئيس السوري بشار الأسد يوم السبت صلاة عيد الأضحى في حلب، في أول زيارة إلى المدينة الشمالية منذ أن استعادت قواته السيطرة عليها في عام 2016 بمساعدة روسيا وقوات أخرى حليفة.

وذكر بيان صادر عن الوكالة العربية السورية للأنباء، أن الأسد أدى صلاة العيد في مسجد عبد الله بن عباس مع مسؤولين كبار بالحكومة.

الأسد في زيارة هي الأولى إلى حلب منذ استردادها أ ب

ونقلت الوكالة عن الأسد قوله، إنه زار الأسواق التاريخية وافتتح محطة حرارية من المتوقع أن تولد 200 ميغاوات من الكهرباء.

كانت المدينة تنتج ألف ميغاوات من الطاقة قبل اندلاع القتال هناك في عام 2012، بعد عام واحد من بدء الانتفاضة ضد الأسد.

واستعادت قواته السيطرة على المدينة في أواخر عام 2016 بمساعدة الطائرات الحربية الروسية والجماعات المسلحة المدعومة من إيران. ووقعت طهران بعدها صفقة لإصلاح خمس محطات للكهرباء في حلب.

وحول القتال الكثير من البنية التحتية للمدينة إلى حطام، كما دمر المدينة القديمة، وهي أحد مواقع التراث العالمي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو).