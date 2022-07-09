القضاء الإيطالي يقرر تبرئة رجل من تهمة الاعتداء الجنسي لأن المرأة "راودته"

قام القضاء الإيطالي بتبرئة شاب من تهمة الاعتداء الجنسي حيث أشار القاضي إلى أن سلوك السيدة التي ادعت أن الشاب اعتدى عليها كان مستفزا بسبب "حالة السكر" التي كانت عليها. وألغى القضاء قرار المحكمة الذي صدر في العام 2019، والذي جاء فيه حكم على الرجل بالسجن لمدة تزيد عن العامين.

وقد أوضحت محكمة الاستئناف بمدينة تورينو أن الصديقين كانا معا في مرحاض بإحدى الحانات بوسط تورينو في مايو-أيار للعام 2019. وأن السيدة أكدت عدة مرات أنها لم تكن موافقة على ممارسة الجنس، لكن القاضي قال إن "تعاطي المرأة المفرط للكحول دفع الشاب إلى الاقتراب" وأن تصرفها المتمثل في ترك باب المرحاض مواربا والبقاء هناك كان بمثابة "دعوة".

وقالت المحكمة "بعد أن تغير سلوك المرأة جراء الإفراط في تعاطي الكحول، "تحرشت" بالشاب و"دعته" إلى الاقتراب عندما كان ينتظر خلف الباب.