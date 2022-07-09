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إيطاليا

القضاء الإيطالي يقرر تبرئة رجل من تهمة الاعتداء الجنسي لأن المرأة "راودته"

Access to the comments محادثة
بقلم:  يورونيوز
ممثلو الادعاء أكدوا أن حكم المحكمة "غير منطقي" ويجب استئناف الحكم
ممثلو الادعاء أكدوا أن حكم المحكمة "غير منطقي" ويجب استئناف الحكم   -   حقوق النشر  Marco Alpozzi/LaPresse via AP

قام القضاء الإيطالي بتبرئة شاب من تهمة الاعتداء الجنسي حيث أشار القاضي إلى أن سلوك السيدة التي ادعت أن الشاب اعتدى عليها كان مستفزا بسبب "حالة السكر" التي كانت عليها. وألغى القضاء قرار المحكمة الذي صدر في العام 2019، والذي جاء فيه حكم على الرجل بالسجن لمدة تزيد عن العامين.

وقد أوضحت محكمة الاستئناف بمدينة تورينو أن الصديقين كانا معا في مرحاض بإحدى الحانات بوسط تورينو في مايو-أيار للعام 2019. وأن السيدة أكدت عدة مرات أنها لم تكن موافقة على ممارسة الجنس، لكن القاضي قال إن "تعاطي المرأة المفرط للكحول دفع الشاب إلى الاقتراب" وأن تصرفها المتمثل في ترك باب المرحاض مواربا والبقاء هناك كان بمثابة "دعوة".

وقالت المحكمة "بعد أن تغير سلوك المرأة جراء الإفراط في تعاطي الكحول، "تحرشت" بالشاب و"دعته" إلى الاقتراب عندما كان ينتظر خلف الباب.

المصادر الإضافية • أنسا