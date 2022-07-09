English
Français
Deutsch
Italiano
Español
Português
Русский
Türkçe
Ελληνικά
Magyar
فارسی
العربية
Shqip
Română
ქართული
български
Srpski
المعذرة، هذه المادة غير متوفرة في منطقتكم
إسبانيا

شاهد: إصابة شخصين على الأقل أثناء إطلاق الثيران في مهرجان بامبلونا

Access to the comments محادثة
بقلم:  يورونيوز
euronews_icons_loading
إطلاق الثيران في بامبلونا
إطلاق الثيران في بامبلونا   -   حقوق النشر  Alvaro Barrientos/Copyright 2022 The Associated Press. All rights reserved.

أكدت المتحدثة باسم مستشفى بامبلونا، إستريلا بيترينا، إصابة شخصين على الأقل على مستوى ساقيهما بعيد تعرضهما إلى نطح من قبل الثيران، وذلك خلال اختتام الجولة الثالثة من سباق الثيران بمهرجان سان فيرمين في بامبلونا هذا السبت. وأكدت السلطات الصحية أن سبعة أشخاص في المجموع خضعوا للعلاج بعد إطلاق الثيران. 

واندفع الآلاف من المشاركين، معظمهم يرتدي القميص الأبيض التقليدي والسروال ذي الوشاح الأحمر والمنديل، لتجنب الثيران الهائجة، وانتهى الأمر بالعديد منهم متكدسين فوق بعضهم البعض في الشوارع الضيقة للمدينة. ويستقطب مهرجان بامبلونا سنويا عشرات الآلاف من الزوار من جميع أنحاء العالم.

المصادر الإضافية • أ ب