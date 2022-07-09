شاهد: إصابة شخصين على الأقل أثناء إطلاق الثيران في مهرجان بامبلونا

أكدت المتحدثة باسم مستشفى بامبلونا، إستريلا بيترينا، إصابة شخصين على الأقل على مستوى ساقيهما بعيد تعرضهما إلى نطح من قبل الثيران، وذلك خلال اختتام الجولة الثالثة من سباق الثيران بمهرجان سان فيرمين في بامبلونا هذا السبت. وأكدت السلطات الصحية أن سبعة أشخاص في المجموع خضعوا للعلاج بعد إطلاق الثيران.

واندفع الآلاف من المشاركين، معظمهم يرتدي القميص الأبيض التقليدي والسروال ذي الوشاح الأحمر والمنديل، لتجنب الثيران الهائجة، وانتهى الأمر بالعديد منهم متكدسين فوق بعضهم البعض في الشوارع الضيقة للمدينة. ويستقطب مهرجان بامبلونا سنويا عشرات الآلاف من الزوار من جميع أنحاء العالم.