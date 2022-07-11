فيديو | الثيران تنطح 3 أشخاص خلال ركضها بين الحشود في إسبانيا

نقل سبعة أشخاص إلى المستشفى بعد اصابتهم خلال الجولة الخامسة لمهرجان سان فيرمين الذي يقام في مدينة بامبلونا شمال إسبانيا.

نُطح اثنان داخل حلبة مصارعة الثيران بينما نُطح أخر في الزقاق المؤدي إلى الحلبة، في العرض الذي استمر 3 دقائق و8 ثوان بعد انفصال أحد الثيران عن المجموعة.

المهرجان السنوي الذي يجلب حوالي مليون زائر سنويا، يقوم فيه المشاركون بالركض مع الثيران حتى الوصول إلى حلبة المصارعة. ويستمر هذا المهرجان لمدة تسعة أيام.