غرامات بالجملة بحق بعض اللاعبين في بطولة ويمبلدون للتنس من بينهم سيرينا ويليامز

بعدما تسببت بمضربها في إلحاق الضرر بأحد ملاعب بطولة ويمبلدون للتنس قبل انطلاق المسابقة، فرض نادي عموم إنجلترا غرامة بقيمة عشرة آلاف دولار على نجمة التنس الأمريكية سيرينا وليامز، بحسب وسائل الإعلام الأمريكية.

ولم تعلق سيرينا على العقوبة بينما ستلعب مع مواطنتها الأمريكية أليسون ريسك اليوم الثلاثاء 9 يوليو/تموز في دور الثمانية، وتتطلع وليامز إلى حصد لقبها 24 في البطولات الأربع الكبرى.

هذا وعوقب فابيو فونيني بغرامة بقيمة ثلاثة آلاف دولار بسبب تصرف غير رياضي خلال مشادة في مباراة انتهت بالخسارة في الدور الثالث أمام تينيس ساندغرين. وقال اللاعب الإيطالي إنه يتمنى انفجار "قنبلة" في نادي عموم إنجلترا.

من جانبه، تعرض نيك كيريوس لغرامة ثمانية آلاف دولار في المجموع بسبب وقائع في مباراتيه بالدور الأول والثاني. وخسر اللاعب الأسترالي أمام رفائيل نادال في الدور الثاني.

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