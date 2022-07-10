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العالم

شاهد: مئات الآلاف يشاركون في مسيرة الفخر للمثليين في العاصمة الاسبانية مدريد

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بقلم:  يورونيوز
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مسيرة الفخر للمثليين في العاصمة الاسبانية مدريد
مسيرة الفخر للمثليين في العاصمة الاسبانية مدريد   -   حقوق النشر  Paul White/Associated Press

شارك مئات الآلاف من الأشخاص في مسيرة الفخر للمثليين في العاصمة الاسبانية مدريد ولوحوا بأعلام قوس قزح ورقصوا على وقع موسيقى التكنو تزامنا مع عودة الحدث بعد عامين من القيود التي فرضتها جائحة كوفيد-19.

ويدعم الاتحاد الوطني للمثليين ومزدوجي الميول الجنسية والمتحولين جنسيا مشروع قانون، من المقرر مناقشته في البرلمان الاسباني هذا الصيف، من شأنه أن يسمح لشخص ما بتغيير اسمه وجنسه في وثائق الهوية بناءً على طلبه بداية من سن 16 عامًا.