شاهد: مئات الآلاف يشاركون في مسيرة الفخر للمثليين في العاصمة الاسبانية مدريد

شارك مئات الآلاف من الأشخاص في مسيرة الفخر للمثليين في العاصمة الاسبانية مدريد ولوحوا بأعلام قوس قزح ورقصوا على وقع موسيقى التكنو تزامنا مع عودة الحدث بعد عامين من القيود التي فرضتها جائحة كوفيد-19.

ويدعم الاتحاد الوطني للمثليين ومزدوجي الميول الجنسية والمتحولين جنسيا مشروع قانون، من المقرر مناقشته في البرلمان الاسباني هذا الصيف، من شأنه أن يسمح لشخص ما بتغيير اسمه وجنسه في وثائق الهوية بناءً على طلبه بداية من سن 16 عامًا.