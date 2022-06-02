القدس بين "هومو لاند وهولي لاند".. تهديدات بالقتل لمنظمي "مسيرة الفخر المثليين"

اعتقلت السلطات الإسرائيلية شابا وجه تهديدات بالقتل إلى منظمي مسيرة للمثليين تشهدها مدينة القدس، وأشار المشتبه به في نص التهديد إلى مقتل مراهقة في مسيرة مماثلة نظمت سنة 2015، بحسب تقارير إعلامية عبرية. ولم يكشف عن هوية المشتبه به المتحدر من بلد أوروبي، والذي كان عاش بضع سنوات في الدولة العبرية.

وجاء في نص التهديد المرسل من "إخوان يشاي شليسل" على فيسبوك قوله: "لن يسمح بتنظيم مسيرة فخر المثلية في القدس، لأن القدس مدينة مقدسة. إن مصير شيرا بانكي ينتظركم".

وشليسل هو متطرف يهودي طعن المراهقة شيرا بانكي البالغة من العمر 16 سنة حتى الموت في مسيرة للمثليين سنة 2015، ونفذ المهاجم عملية الطعن بمجرد خروجه بعد ثلاثة أسابيع من السجن، حيث قضى عقوبة بنحو ثماني سنوات، بسبب تنفيذه هجوما بالطعن في مسيرة مماثلة قبل عشر سنوات.

وتقول الشرطة الإسرائيلية إنها نشرت 2400 عنصر من عناصرها لحماية المسيرة، مشيرة إلى أنها حددت هوية عشرات الأشخاص الذين يحتمل أن يمثلوا تهديدا للمشاركين في مسيرة يوم الخميس.

وتنظم مسيرات المثليين في القدس دائما وسط أجواء من التوتر، أمام معارضة دينية ويمينية رافقها عنف دام. ولا يخرج المشاركون في المسيرة عموما عن المسار إلا في نقاط محددة، وسيظل وسط المدينة مغلقا أمام حركة المرور.

ولا يعرف عدد المشاركين المرتقب بعد، في وقت تقلص عددهم في السنوات الأخيرة بسبب جائحة كوفيدـ19، وكان عدد المشاركين بلغ السنة الماضية حوالي سبعة آلاف وخمسمائة شخص.

إلى ذلك تنظم مسيرات مماثلة في مناطق إسرائيلية أخرى خاصة منها تل أبيب، حيث يتوقع مشاركة عشرات آلاف الأشخاص في مسيرة للمثليين في العاشر من الشهر الحالي.