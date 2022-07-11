جونسون لن يدعم أحداً

رفض بوريس جونسون، رئيس الوزراء البريطاني، الإثنين، تأييد أي من المرشحين الذين يتنافسون على خلافته، قائلاً إنه لا يريد إلحاق ضرر بفرصهم.

وقال جونسون في أول ظهور إعلامي له بعد تنحيه عن منصبه "لا أريد أن ألحق الضرر بفرص أي مرشح عبر تقديم دعمي له".

وكان جونسون قال الأسبوع الماضي في كلمة إعلانه الاستقالة من منصب زعيم حزب المحافظين: "من المؤلم مغادرة داونينغ ستريت وألا تكون قادراً على متابعة الكثير من المشاريع والأفكار".

وجاءت استقالة رئيس الوزراء بعد سلسلة استقالات من 60 عضواً في الحكومة، الثلاثاء الماضي، كان بينهم 5 وزراء بتحرك جماعي وصف بأنه غير مسبوق في التاريخ السياسي البريطاني.

وواجه جونسون تمرداً شرساً داخل حزبه.

ومن المفترض استمرار جونسون في منصبه رئيس حتى اختيار زعيم جديد للحزب.

ويبلغ عدد المرشحين المعلن عنهم 11 مرشحاً ومرشحة، وستقوم لجنة 1922 المنظمة لمنافسة الزعامة على الحزب بإعلان الجدول الزمني وقواعد السباق يوم الإثنين.