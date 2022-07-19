English
Français
Deutsch
Italiano
Español
Português
Русский
Türkçe
Ελληνικά
Magyar
فارسی
العربية
Shqip
Română
ქართული
български
Srpski

Latest Live Coverage

Live - Tv

Euronews live

Live Broadcast

Watch Euronews live stream

المعذرة، هذه المادة غير متوفرة في منطقتكم
المملكة المتحدة

ريشي سوناك لا يزال يتصدر السباق لخلافة بوريس جونسون

Access to the comments محادثة
بقلم:  يورونيوز  مع رويترز
عضو حزب المحافظين البريطاني ريشي سوناك خلال حملته لقيادة حزب المحافظين، لندن، الثلاثاء 12 يوليو 2022
عضو حزب المحافظين البريطاني ريشي سوناك خلال حملته لقيادة حزب المحافظين، لندن، الثلاثاء 12 يوليو 2022   -   حقوق النشر  AP Photo

لا يزال وزير المال البريطاني السابق ريشي سوناك متصدراً السباق لخلافة بوريس جونسون في داونينغ ستريت الثلاثاء، مع حصوله على 118 صوتاً في تصويت جديد أجراه نواب حزب المحافظين أظهر احتدام المنافسة على المركز الثاني.

بعد جولة رابعة من التصويت، بقيت وزيرة الدولة للتجارة الخارجية بيني موردنت في المركز الثاني بحصولها على 92 صوتا تليها وزيرة الخارجية ليز تراس (86 صوتا) وفق النتائج التي أعلنها غراهام برادي المسؤول عن تنظيم الاقتراع الداخلي.

viber

واستُبعدت وزيرة الدولة السابقة لشؤون المساواة كيمي بادينوك التي تمثل الجناح اليميني للحزب، من السباق بعد حصولها على 59 صوتا.