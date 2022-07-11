ما هي الجماعة الدينية التي قد تكون دافعاً لاغتيال شينزو آبي؟

كانت والدة المتهم بقتل رئيس الوزراء الياباني السابق شينزو آبي، عضوا في "كنيسة التوحيد"، وفق ما أعلنت الإثنين هذه الحركة الدينية العالمية التي تأسست في كوريا في خمسينيات القرن الماضي، وذلك غداة إعلان الشرطة اليابانية أن المشتبه به أفاد بأن سبب استهداف آبي انتماؤه إلى منظمة معيّنة لم يُكشف اسمها رسميا بعد.

وذكرت تقارير إعلامية يابانية أن الموقوف تيتسويا ياماغامي (41 عاما) يحمّل المجموعة التي وصفت بأنها منظمة دينية، مسؤولية الصعوبات المالية التي تواجهها عائلته نظراً إلى أن والدته قدّمت تبرّعات كبيرة لها.

لكن رئيس الحركة الحالي في اليابان، توميهيرو تاناكا، سارع بنفي المزاعم المحتملة لقاتل آبي.

وبينما أكد تاناكا أن والدة ياماغامي كانت عضو بالكنيسة، إلا أنه قال إنها لم تتبرع لها بمبالغ كبيرة. وقال تاناكا في مؤتمر صحافي: "علمنا أن (والدته) أفلست. لا يوجد أي سجل على الإطلاق لمطالبتنا هذه العائلة بالتبرع بمبلغ ضخم من المال".

في ما يأتي بعض المعلومات عن كنيسة التوحيد التي عرف عنها إقامتها حفلات زفاف جماعي وصلاتها في عالم الأعمال:

ما هي كنيسة التوحيد؟

تأسست هذه الحركة، واسمها الرسمي "اتحاد الأسرة من أجل السلام العالمي والتوحيد"، في العام 1954 على يد سون ميونغ مون بعدما نبذته الكنائس البروتستانتية التقليدية.

عرف أعضاؤها أحيانا باسم "مونيز"، نسبة الى مون الذي ولد وسط عائلة كانت تعمل في الزراعة، في ما باتت اليوم كوريا الشمالية.

كان مون على اقتناع بأن دوره هو اكمال المهمة غير المنجزة للمسيح، وهي إعادة البشرية الى حال النقاء من الخطايا.

نجحت حركته في استقطاب الأعضاء بشكل سريع، وزاد عددهم من 100 مبشّر الى قرابة 10 آلاف في أعوام قليلة.

لدى وفاة مون في العام 2012، قالت الكنيسة التي ترتكز تعاليمها على تفسيرات جديدة للانجيل، إنها تضم في أوساطها زهاء ثلاثة ملايين شخص.

أين تنشط؟

الا أن خبراء يرجّحون أن تكون أرقام المنتسبين انخفضت بشكل ملحوظ عن الذروة التي بلغتها في الثمانينات، لتقتصر على بضع مئات من الآلاف.

تأسس الفرع الياباني للكنيسة في العام 1959 حين بعثت بمبشّرين الى اليابان والولايات المتحدة في أواخر الخمسينات، عملوا على استقطاب أعضاء يتمتعون بذهنية تجارية.

مواطن ياباني أفي موقع اغتيال شينزرو آبي AP Photo

عرفت هذه الحركة خلال عقود بتنظيم حفلات الزفاف الجماعي التي غالبا ما تقام في ملاعب رياضية ضخمة، ويعقد فيها قران آلاف الأزواج الذين غالبا ما لا يكون أحدهم يعرف الآخر.

انتقل مون الى الولايات المتحدة في مطلع السبعينات، ووجه إليه الاتهام بالتهرب الضريبي في العام 1981، قبل أن تتم إدانته ويودع السجن 11 شهرا.

من هو المؤسس؟

كان المؤسس المولود في 1920، شخصية مثيرة للجدل والانقسام بين أتباع يحترمونه، ومنتقدين يعتبرونه دجالا.

درس الهندسة في طوكيو، وزعم بأنه شهد في الخامسة عشرة من العمر، رؤية يطلب المسيح منه خلالها اكمال مهمته.

قام بجولة عالمية أولى في 1965، وأصبح على مر الأعوام مالكا لامبراطورية تجارية تتنوع بين البناء والغذاء والتعليم والاعلام. كما استحوذ على ناد محترف لكرة القدم.

ووفق بعض التقديرات، له 14 ولدا من زوجته هاك جان هان التي تشرف حاليا على كنيسة التوحيد.

خلف نجلهما الأصغر هيونغ جين مون والده كأبرز قادة الكنيسة في 2008. الا أن خلافا مع والدته دفعه للابتعاد وتأسيس كنيسة خاصة به.

أي صلة لشينزو آبي؟

استقطبت مجموعات مرتبطة بكنيسة التوحيد العديد من الشخصيات البارزة للتحدث في مناسباتها، ومنهم الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب.

كما ألقى رئيس الوزراء الياباني السابق شينزو آبي كلمات في مناسبات لمجموعات مرتبطة بهذه الكنيسة، ما جعله عرضة لانتقادات.

والعام الماضي، تقدّم عدد من المحامين برسالة احتجاج بعدما ألقى آبي خطابا في حفل لمجموعة على صلة بكنيسة التوحيد. كما سبق للمحامين الذين أكدوا أنهم يمثّلون موكّلين خسروا أموالا بسبب الكنيسة، انتقاد آبي على خلفية توجيهه برقية تهنئة لأزواج اقترنوا خلال حفل جماعي أقامته الكنيسة في العام 2006.