شاهد: سائقو سيارات الأجرة يتظاهرون في روما ويغلقون الشوارع

تظاهر حشد من سائقي سيارات الأجرة الإيطاليين في شوارع روما يوم الأربعاء، للاحتجاج على احتمال انفتاح الحكومة الإيطالية أمام الشركات متعددة الجنسيات في قطاع النقل العام.

وحث المتظاهرون الحكومة على تغيير المادة العاشرة من مشروع القانون الخاص بتحرير السوق، والتي تتم مناقشتها حاليًا في البرلمان الإيطالي والتي يعتبرونها غير مواتية.

تصاعد الغضب بين سائقي سيارات الأجرة خاصة بعد الكشف عن "ملفات أوبر" التي بينت أن المديرين التنفيذيين في أوبر وجماعات الضغط التابعة لهم ضغطوا على الحكومات الأوروبية بين عامي 2014 و2016.

وتجمع المئات من السائقين أمام مكتب الحكومة الإيطالية بقصر تشيغي، وردد بعضهم هتافات مناهضة لرئيس الوزراء ماريو دراجي وألقوا بعض الألعاب النارية في الشوارع.

وطوقت الشرطة المنطقة المحيطة بالمكتب الحكومي ومنعت المتظاهرين.

فيما تمكن عدد قليل من المتظاهرين وبعض ممثلي النقابات من الوصول إلى القصر الحكومي حيث نظموا اعتصامًا رمزيًا، وربطوا أنفسهم بالسياج أمام المبنى. قال ريكاردو كاتشيوني، منسق نقابة سائقي سيارات الأجرة يو أس بي "لا نريد أن نترك عملائنا في أيدي الخوارزميات ونترك عمالنا عاطلين عن العمل أيضًا"، في إشارة إلى أوبر.